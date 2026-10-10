Diakonie-Podcast ruft auf: „Erzähle uns deine Geschichte über Menschlichkeit“

Eine kleine Alltagsgeste oder eine Begegnung, die alles verändert hat: Menschlichkeit zeigt sich in vielen Facetten. Genau diese Momente sucht der Podcast „Menschlichkeit zum Mitnehmen“ der Diakonie de La Tour. Unter dem Motto „Menschlichkeit hat viele Geschichten. Erzähle uns deine!“ sind Menschen aus ganz Österreich ab sofort eingeladen, ihre persönlichen Erlebnisse einzusenden. „In unserem Podcast beschäftigen wir uns aus ganz unterschiedlichen Perspektiven mit der Frage, was Menschlichkeit bedeutet. Diesmal möchten wir noch mehr Stimmen hören“, erklärt Andreas Neubauer, Host des Podcasts und Kommunikationsverantwortlicher der Diakonie de La Tour in der Steiermark. „Gerade die kleinen Momente im Alltag erzählen oft besonders viel darüber, was es bedeutet, füreinander da zu sein.“

So einfach funktioniert das Mitmachen

Teilnehmen können alle Interessierten ab 14 Jahren. Das eigene Erlebnis muss dabei nicht aufwendig produziert sein – gesucht werden Beiträge als Video, Sprachnachricht (max. 3 Minuten) oder Text (max. 350 Wörter). Wer mitmacht, sollte kurz folgende Fragen beantworten: Wer bist du? Was ist deine Geschichte? Was hat dieser Moment für dich mit Menschlichkeit zu tun und warum möchtest du ihn teilen? Einsendungen sind bis zum 25. Oktober 2026 möglich:

WhatsApp: 0664 88791333

0664 88791333 E-Mail: andreas.neubauer@diakonie-delatour.at

Erfolgs-Format seit 2025

Der Podcast „Menschlichkeit zum Mitnehmen“ läuft bereits seit 2025 und lockte schon prominente Gäste wie Chocolatier Josef Zotter, Schauspielerin Pia Hierzegger oder Ex-Skispringer Lukas Müller vor das Mikrofon. 2026 schaffte es die Show beim steirischen Landespreis für Kommunikation (PR-Panther) sogar unter die Top 5 in der Kategorie „Gesellschaft & Kultur“. Die Folgen sind auf Spotify und allen gängigen Plattformen zu hören.