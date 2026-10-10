Nach Statistik-Bericht: NEOS fordern Ausbau der Kinderbetreuung

Der aktuelle Monitoring-Bericht zur elementaren Bildung der Statistik Austria für das Kindergartenjahr 2025/26 zeigt deutliche regionale Unterschiede bei der Kinderbetreuung in Österreich. Während österreichweit im Schnitt rund 35,8 Prozent der Kleinkinder bis zwei Jahre eine Krippe oder elementare Einrichtung besuchen, liegt die Steiermark mit einer Besuchsquote von 24,0 Prozent am Ende des Bundesländervergleichs. Auch bei den Drei- bis Fünfjährigen weist die Steiermark mit 89,3 Prozent die geringste Besuchsquote im Ländervergleich auf (Österreichschnitt: 94,5 Prozent). Zudem erfüllen laut den Daten 32,5 Prozent der Einrichtungen für unter Zweijährige sowie 42,8 Prozent der Betreuungsstellen für Drei- bis Fünfjährige in der Steiermark die Kriterien des Vereinbarkeitsindikators für Familie und Beruf (VIF).

NEOS üben Kritik und fordern Ausbau

Die veröffentlichten Statistiken nimmt NEOS-Klubobmann Niko Swatek zum Anlass für politische Kritik. Aus Sicht der NEOS bestehe bei den Betreuungsplätzen und den Öffnungszeiten in der Steiermark deutlicher Nachholbedarf, um Familie und Beruf besser miteinander vereinbaren zu können. „Kinderbetreuung muss sich endlich nach dem Leben der Familien richten und nicht umgekehrt“, so Swatek. Neben der Schaffung zusätzlicher Plätze in Krippen und Kindergärten dringt die Partei vor allem auf erweiterte Öffnungszeiten, um den Bedürfnissen berufstätiger Eltern gerecht zu werden.