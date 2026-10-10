100 Jahre Jubiläum: Ölmühle Fandler erhält steirisches Landeswappen

Seit einem Jahrhundert steht die Ölmühle Fandler aus Pöllau (Hartberg-Fürstenfeld) für hochwertige Öle, handwerkliche Tradition und Pioniergeist. Anlässlich des 100-jährigen Firmenjubiläums wurde dem steirischen Familienunternehmen am Freitagabend, dem 9. Oktober 2026, eine besondere Ehre zuteil: Im Beisein von rund 200 Gästen überreichte Landesrat Stefan Hermann das Recht zur Führung des steirischen Landeswappens an Geschäftsführerin Julia Fandler. „Die Ölmühle Fandler steht beispielhaft dafür, wie sich eine lange Familientradition mit Innovationskraft, Qualitätsbewusstsein und einem klaren Bekenntnis zur Region verbinden lässt“, würdigte Landesrat Stefan Hermann die unternehmerischen Leistungen des Betriebes im Namen von Landeshauptmann Mario Kunasek.

Von der kleinen Mühle zum Bio-Pionier

Die Erfolgsgeschichte des Unternehmens nahm im Jahr 1926 ihren Anfang, als Martin Schirnhofer eine Ölmühle in Pöllau erwarb. Über vier Generationen hinweg entwickelte sich der Betrieb stetig weiter. Bereits in den 1980er-Jahren setzte Fandler frühzeitig auf die Verarbeitung biologischer Rohstoffe und etablierte sich als Pionier bei kaltgepressten Bio-Ölen. Heute führt Julia Fandler den Traditionsbetrieb in vierter Generation und eroberte mit den steirischen Qualitätsprodukten auch internationale Märkte.

Wichtiger Arbeitgeber für die Region

Neben der Auszeichnung des architektonisch prämierten Unternehmensstandorts hoben die Festgäste vor allem die Bedeutung der Ölmühle für die Region hervor. Durch die enge Zusammenarbeit mit heimischen Landwirten sorgt der Betrieb für verlässliche Partnerschaften und regionale Wertschöpfung im Pöllauer Tal. Zur feierlichen Verleihung gratulierten neben Landesrat Hermann unter anderem auch die Bürgermeister Josef Pfeifer und Gerald Klein sowie Ulrich Kiendler von der Wirtschaftskammer Steiermark.