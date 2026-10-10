Große Trauer um Rotes-Kreuz-Pionierin: „Werden dich nicht vergessen“

Mit tief bewegenden Worten nimmt die Rotes-Kreuz-Ortsstelle Bruck an der Mur Abschied von einer prägenden Persönlichkeit des steirischen Rettungswesens. Eveline Spannring, die vier Jahrzehnte lang ehrenamtlich zur Seite stand, ist verstorben. In einem emotionalen Posting verabschiedeten sich die Kameradinnen und Kameraden von ihrer geschätzten Wegbegleiterin: „Sehr traurig verabschieden wir uns von unserer Eveline Spannring, die dem Brucker Roten Kreuz 40 Jahre als ehrenamtliche Mitarbeiterin die Treue gehalten hat“, schreibt die Ortsstelle auf Facebook.

Pionierin im Rettungsdienst

Eveline Spannring war eine echte Wegbereiterin für Frauen im Einsatzdienst. Die Dienststelle würdigt ihren Werdegang mit folgenden Worten: „Als eine der ersten Frauen im Steirischen Roten Kreuz schlug sie als freiwillige Rettungssanitäterin die Offizierslaufbahn ein, wurde bis zur Kolonnenkommandantin befördert und für ihr außergewöhnliches Engagement vielfach ausgezeichnet“, so das Rote Kreuz Bruck. Viele Kolleginnen und Kollegen erinnern sich bis heute an gemeinsame Einsätze: „Einige erinnern sich sicher noch an ihre Samstagsdienste im Rettungsdienst – viele Jahre lang gemeinsam mit unserem, viel zu früh verstorbenen Kollegen, Hermann Helmut.“ Die Aufgabenbereiche der engagierten Bruckerin waren im Laufe der vier Jahrzehnte enorm vielfältig:

„Ob als Leitstellendisponentin, Blutspendereferentin, in der TeamÖsterreich-Tafel oder im Besuchsdienst und bei der Aktion ‚Bewegung zum Wohlfühlen‘ in den Pflegeheimen – Eveline war immer da, wenn Menschen sie gebraucht haben.“

Ein Herz für Menschen in Notlagen

Ihr ganz persönlicher Schwerpunkt lag stets in der seelischen Unterstützung von Menschen in ihren schwersten Stunden: „Ihre wahre Bestimmung war aber ihr Einsatz in der Krisenintervention und die Kummernummer, die sie mit großem Herzen und echter Hingabe bis vor wenigen Jahren unterstützt hat, um Menschen in Ausnahmesituationen beizustehen“, heißt es weiter. Das tief empfundene Mitgefühl der gesamten Dienststelle gilt nun der Trauerfamilie: „Unser Mitgefühl gilt in dieser Zeit ihrer Familie, allen Freunden und Kollegen.“ Mit bewegenden Worten verabschiedet sich das Rote Kreuz Bruck an der Mur von der engagierten Ehrenamtlichen: „Liebe Eveline, wir werden dich nicht vergessen — du warst wahrlich menschlich bis zuletzt.“