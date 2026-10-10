Deswegen laufen drei Feuerwehrmänner den Graz Marathon in voller Montur

Drei Kameraden, ein Ziel und eine ganz besondere Herzensangelegenheit: Beim Graz Marathon stellen sich Thomas Hermann, Michael Hammer und Jakob Ettl von der FF Kirchbach in Steiermark einer enormen Herausforderung.

Beim diesjährigen Graz Marathon am Sonntag, dem 11. Oktober 2026: Die drei Feuerwehrkameraden Thomas Hermann, Michael Hammer und Jakob Ettl von der Freiwilligen Feuerwehr Kirchbach in Steiermark absolvieren die 21,1 Kilometer lange Halbmarathon-Distanz in voller Einsatzbekleidung und mit schwerer Atemschutzausrüstung. „Drei Kameraden. Ein Ziel. Eine Herzensangelegenheit“, beschreibt die Feuerwehr Kirchbach auf ihrer Facebook-Seite.

Spenden für die Steirische Kinderkrebshilfe

Der schwere Lauf in voller Montur ist weit mehr als eine sportliche Höchstleistung. Unter dem Motto „Feuer und Flamme fürs Helfen“ sammeln die drei Floriani-Jünger Spenden zugunsten der Steirischen Kinderkrebshilfe. „Doch es geht um mehr als sportliche Leistung: Die drei sammeln dabei Spenden für die Steirische Kinderkrebshilfe und setzen damit ein starkes Zeichen für Zusammenhalt, Hilfsbereitschaft und Menschlichkeit“, führt die Feuerwehr weiter aus.

„Jeder Beitrag zählt!“

Mit der Aktion möchten die Kameraden betroffenen Familien in schweren Zeiten Mut zusprechen und finanziell unterstützen. Die eigene Feuerwehr-Mannschaft steht geschlossen hinter ihren drei Läufern: „Jeder Beitrag zählt! Unterstützt unsere drei Kameraden bei ihrer besonderen Mission und helft mit, krebskranken Kindern und ihren Familien Hoffnung zu schenken. Wir sind stolz auf euch und wünschen euch viel Kraft, Ausdauer und Erfolg!“ Der Startschuss für den Halbmarathon fällt am Sonntag um 10.05 Uhr in der Grazer Innenstadt.