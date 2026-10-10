So unbeständig wird der Sonntag in der Steiermark

Ein typischer Herbst-Mix erwartet die Steiermark am Sonntag, dem 11. Oktober: Nach Nebel- und Hochnebelfeldern zeigt sich zeitweise die Sonne, ehe am Nachmittag von Nordwesten her neue Wolken und Schauer aufziehen.

Der Start in den Sonntag zeigt sich in vielen Regionen der Steiermark noch verhangen. Wie die Experten von GeoSphere Austria prognostizieren, gibt es zu Beginn flächendeckend herbstliche Dämpfer: „In den Niederungen starten wir oft mit Nebel- und Hochnebelfeldern in den Sonntag, entlang der Alpennordseite gibt es auch noch ein paar Restwolken und unergiebige Regenschauer.“ Nach der Auflösung der Nebelfelder verbessert sich das Wetter vorübergehend: „Nach deren Auflösung scheint im ganzen Land zumindest zwischendurch die Sonne, am längsten nach Süden und Südosten zu.“

Störungszone zieht am Nachmittag auf

Lange bleibt es allerdings nicht strahlend, denn im Tagesverlauf stellt sich das Wetter erneut um. „Am Nachmittag verdichten sich die Wolken mit Aufzug einer Störungszone von Nordwesten ausgehend neuerlich. Am späten Nachmittag und am Abend sind dann bei reichlich Quellbewölkung kurze schwache Regenschauer nirgends auszuschließen, in den meisten Regionen bleibt es aber trocken“, meldet GeoSphere Austria. Die Temperaturen steigen tagsüber „von Nordwest nach Südost auf Höchstwerte zwischen 13 und 19 Grad“.

Bergwetter: Schneeschauer in höheren Lagen möglich

Auch im steirischen Bergland zeigt sich das Wetter leicht unbeständig. Neben sonnigen Phasen in der ersten Tageshälfte zieht es vor allem in der westlichen und nördlichen Obersteiermark rasch wieder zu. „Einzelne Regen-, von Nord nach Süd oberhalb von rund 1800m bis 2300m Schneeschauer sind bei zunehmender Quellbewölkung vor allem am späten Nachmittag und am Abend nirgends auszuschließen – am größten ist die Schauerneigung später am Tag im Bereich des Randgebirges“, so die Meteorologen. In 2.000 Metern Höhe bewegen sich die Temperaturen zwischen 1 und 4 Grad.