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/ ©Fotomontage Canva/Rotes Kreuz
Das Bild auf 5min.at zeigt einen Fahrradunfall.
Ein siebenjähriger Bub wurde auf seinem Fahrrad von einem Auto erfasst und gegen die Windschutzscheibe geschleudert.
Murtal
10/10/2026
Unfall

Bub (7) fliegt gegen Windschutzscheibe und wird schwer verletzt

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Samstagnachmittag, dem 10. Oktober 2026, im steirischen Bezirk Murtal. Ein 7-jähriger Bub wurde dabei schwer verletzt.

von Gerrit Tscheru Das Bild auf 5min.at zeigt Gerrit Tscheru.
1 Minute Lesezeit(124 Wörter)
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Der Unfall ereignete sich gegen 16.40 Uhr auf der Gaalerstraße (L515) im Ortsgebiet von Bischoffeld, wie die Polizei schildert. Eine 21-jährige Autofahrerin aus dem Bezirk Murtal war dort unterwegs, als laut ihren Angaben in einer unübersichtlichen Kurve plötzlich ein Kind mit seinem Fahrrad vom rechten Fahrbahnrand auf die Straße fuhr.

Bub schwer verletzt ins Krankenhaus geflogen

Die junge Frau leitete nach eigenen Angaben sofort eine Notbremsung ein, konnte den Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern und das Unglück nahm seinen Lauf: Der Siebenjährige prallte gegen die Windschutzscheibe des Autos und blieb schwer verletzt auf der Fahrbahn liegen. Nach der Erstversorgung an der Unfallstelle flog ihn der Rettungshubschrauber Christophorus 17 ins Landeskrankenhaus Graz.

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