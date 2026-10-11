DSV Leoben trennt sich von Trainer Heinz Karner

Aufgrund der anhaltenden sportlichen Negativserie zogen die Verantwortlichen die Reißleine: Der DSV Leoben und Cheftrainer Heinz Karner haben sich im gegenseitigen Einvernehmen auf eine sofortige Beendigung der Zusammenarbeit verständigt. „Wir bedanken uns bei Heinz für sein Engagement, seine ehrliche Art und seinen Einsatz, insbesondere während einer Zeit großer Herausforderungen, und wünschen ihm für seine Zukunft alles Gute“, erklärt der Verein. Wer die Nachfolge an der Seitenlinie antritt, soll in den kommenden Tagen bekanntgegeben werden.

Koraus fällt monatelang aus

Top-Scorer und Nachwuchstalent Dario Koraus hat sich beim Heimspiel gegen Gnas schwer verletzt. Nach eingehenden Untersuchungen bei einem Fachspezialisten in Graz herrscht nun bittere Gewissheit: Meniskus, Kreuzband und Innenband im Knie sind gerissen. „Eine extrem bittere Nachricht, gerade in unserer aktuellen Phase. Dario, Comeback Stronger! Wir stehen alle hinter dir und wünschen dir viel Kraft!“, heißt es von den Leobener. Koraus muss sich bereits am 19. Oktober einer Operation unterziehen und wird dem DSV Leoben mehrere Monate lang fehlen.