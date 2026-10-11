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Bild auf 5min.at zeigt eine Katze.
Das junge Kätzchen wurde einfach im Transportkorb vor die Haustür gestellt.
Leoben
11/10/2026
Fassungslos

„Einfach unfassbar“ – Katze vor Haustür ausgesetzt

Ein herzloser Vorfall sorgt in Leoben-Donawitz für Entsetzen und Wut: Eine unbekannte Person stellte ein junges Kätzchen samt Transportkorb vor eine Haustür, läutete an und ergriff sofort die Flucht.

von Nadia Alina Gressl Bild auf 5min.at zeigt Nadia Alina Gressl
2 Minuten Lesezeit(297 Wörter)
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Ein Vorfall im Leobener Stadtteil Donawitz macht die Tierschützer der Region derzeit fassungslos und wütend. Bei Pflegestellen-Betreiberin Ulli, die in der Gegend für ihre große Katzenliebe bekannt ist, stellte eine bislang unbekannte Person einfach ein junges Kätzchen samt Transportkorb vor die Haustür. Es hatte zwar an der Tür geläutet, doch Ulli konnte nicht sofort öffnen, da sie gerade mit der Versorgung der anderen Pflegekatzen beschäftigt war. Als sie schließlich die Haustür öffnete, bot sich ihr ein trauriges Bild: Auf der Schwelle stand der Transportkorb samt Katze – von dem Unbekannten fehlte bereits jede Spur.

Bild auf 5min.at zeigt eine Katze.
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Das junge Kätzchen wurde einfach im Transportkorb vor die Haustür gestellt.
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Das junge Kätzchen wurde einfach im Transportkorb vor die Haustür gestellt.

„Ein Tier ist keine Sache!“

Die Samtpfote dürfte noch recht jung sein. Sie zeigt sich zwar freundlich, war nach der dreisten Aktion jedoch völlig verängstigt. Der Tierschutzverein Leoben holte den Vierbeiner umgehend ab. Das Kätzchen befindet sich nun auf einer Pflegestelle, wo es sich von dem enormen Stress erholen kann. Der Tierschutzverein findet für das Verhalten der verantwortlichen Person deutliche Worte: „So geht man nicht mit einem Lebewesen um! Man kann über alles reden, und es gibt immer Möglichkeiten, gemeinsam eine Lösung zu finden. Aber ein Tier einfach vor die Tür zu stellen, anzuläuten und davonzulaufen, ist schlichtweg unfassbar!“ Die Tierschützer betonen zudem, dass auch ihre Kapazitäten begrenzt seien und die Pflegestellen ohnehin schon Unglaubliches leisten: „Ein Tier ist keine Sache, die man einfach irgendwo abstellt, wenn es unbequem wird!“

Wer kennt Korb oder Pullover?

Um herauszufinden, woher das Tier stammt und wer es so herzlos zurückgelassen hat, wendet sich der Verein nun an die Öffentlichkeit. Gesucht werden Hinweise zu dem Transportkorb sowie zu einem darin befindlichen Pullover. Hinweise nimmt der Tierschutzverein Leoben entgegen.

Bild auf 5min.at zeigt eine Katze.
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Wer erkennt diesen Transportkorb oder den Pullover?
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Wer erkennt diesen Transportkorb oder den Pullover?
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