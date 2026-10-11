„Banden:Bildung“ in Leoben: Frauen vernetzen sich für die Politik

Großes Vernetzungstreffen im Live Congress Leoben: Unter dem Motto „Banden:Bildung“ kamen Frauen aus der ganzen Steiermark zusammen, um sich für die Kommunalpolitik zu stärken und auszutauschen.

Am gestrigen Samstag, dem 10. Oktober 2026, stand der Live Congress Leoben ganz im Zeichen weiblicher Zukunftskraft. Frauen aus der gesamten Steiermark kamen zum Vernetzungstreffen „Banden:Bildung“ zusammen, das von Julia Leitold, Geschäftsführerin der steirischen SPÖ Frauen, in Zusammenarbeit mit dem Gemeindevertreterverband (GVV) konzipiert und organisiert wurde.

Austausch über Gemeidegrenzen

Im Mittelpunkt des Tages standen der Austausch über Gemeindegrenzen hinweg, das gegenseitige Stärken und das Voneinander-Lernen. Ziel war es, Frauen miteinander zu vernetzen, ihre persönlichen sowie politischen Kompetenzen zu stärken und frische Impulse für die kommunalpolitische Arbeit vor Ort mitzugeben. „Der Einstieg in die Kommunalpolitik beginnt oft mit einem ersten Gespräch, einer neuen Bekanntschaft oder dem Mut, die eigenen Ideen einzubringen“, betonten die Organisatoren im Rahmen der Veranstaltung.

Hochkarätige Gäste & praxisnahe Workshops

Unter den Teilnehmern befanden sich zahlreiche prominente Unterstützer, darunter die Landesfrauenvorsitzende und EU-Abgeordnete Elisabeth Grossmann, GVV-Landesvorsitzender Bürgermeister Mario Abl, die 3. Landtagspräsidentin Helga Ahrer und SPÖ-Landesgeschäftsführer Florian Seifter. Sie unterstrichen mit ihrem Kommen die Bedeutung von Frauen in politischen Entscheidungsprozessen.

In vier praxisnahen Workshops feilten die Teilnehmerinnen an wichtigen Werkzeugen für den Alltag: Schlagfertigkeit: Souveräner Umgang mit verbalen Angriffen.

Souveräner Umgang mit verbalen Angriffen. Macht & Netze: Analyse von Netzwerken und Machtstrukturen.

Analyse von Netzwerken und Machtstrukturen. Kommunikation: Erfolgreiche Social-Media-Arbeit für die Politik.

Erfolgreiche Social-Media-Arbeit für die Politik. Resilienz: Bewusstes Aktivieren persönlicher Ressourcen.

Frauen langfristig verbinden

Den inspirierenden Abschluss bildete eine Talkrunde, in der Bürgermeisterin Elke Florian (Judenburg), Vizebürgermeisterin Sylvia Ippavitz (Trofaiach) und Gemeinderätin Camilla Trampusch (Maria Lankowitz) direkte Einblicke in ihren kommunalpolitischen Alltag gaben. Das Treffen soll auch über den Veranstaltungstag hinauswirken und Frauen langfristig miteinander verbinden.