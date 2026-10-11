Steirische Familie verliert komplettes Zuhause: „Wir müssen helfen“

Nach dem verheerenden Hausbrand in Fohnsdorf stand eine Familie mit drei Kindern schlagartig vor dem Nichts. Neben der Hilfsaktion mit Sachspenden gab es jetzt 5.000 Euro Soforthilfe.

Es waren schlimme Szenen am Samstag, 12. September nahe dem Freibad in Fohnsdorf: Ein Einfamilienhaus stand plötzlich in Vollbrand. Insgesamt sieben Feuerwehren mit 75 Einsatzkräften kämpften gegen die Flammen. Glücklicherweise konnte sich die Familie rechtzeitig in Sicherheit bringen und auch der Familienhund überlebte. Doch das Eigenheim und sämtliches Hab und Gut wurden von den Flammen komplett zerstört. Wir haben berichtet: Haus in Fohnsdorf in Vollbrand: Florianis retten Familienhund.

©FF Fohnsdorf | Ein Einfamilienhaus in Fohnsdorf stand in Vollbrand.

Riesige Hilfswelle im Murtal

Um der Familie und ihren drei Kindern nach diesem Schicksalsschlag rasch zu helfen, rollte sofort eine große Welle der Hilfsbereitschaft an. Der Elternverein Dietersdorf organisierte eine große Sachspendenaktion im Arbeiterheim Fohnsdorf, wo Kleidung, Schuhe und Spielsachen für die Kinder gesammelt wurden. Wir haben berichtet: Steirische Familie verliert komplettes Zuhause: Hilfsaktion für Kinder gestartet.

5.000 Euro aus dem Soforthilfe-Fonds

Jetzt folgte der nächste finanzielle Kraftstoff für den Neuanfang: Das Brandschutzforum Austria griff der betroffenen Familie direkt unter die Arme. Vereinspräsident Harald Burgstaller überreichte persönlich eine Spende in Höhe von 5.000 Euro aus dem BFA-Soforthilfe-Fonds an die Betroffenen. „Nachdem eine Familie aus Fohnsdorf vor kurzem bei einem tragischen Hausbrand ihr gesamtes Zuhause verloren hat, war für uns sofort klar: Wir müssen helfen“, betont das Brandschutzforum Austria auf Facebook. Ein großer Dank der Vereinsführung galt auch der Gemeinde Fohnsdorf rund um Bürgermeister Volkart Kienzl für die unkomplizierte Unterstützung: „Wir wünschen den Eltern und den drei Kindern von Herzen viel Kraft für den Neuanfang und danken der Gemeinde Fohnsdorf für die gute Zusammenarbeit!“