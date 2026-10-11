A2: Auto krachte gegen Betonwand und blieb am Dach liegen

Verkehrsunfall am Sonntagfrüh auf der A2: Ein Auto prallte gegen die Betonmittelleitwand und kam auf dem Dach liegend zum Stillstand. Zwei Insassen wurden ins Krankenhaus gebracht, die Autobahn war komplett gesperrt.

Am Sonntagfrüh, dem 11. Oktober 2026, wurden die Einsatzkräfte gegen 5.40 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Südautobahn (A2) in Fahrtrichtung Wien gerufen. „Ein Pkw prallte aus bislang ungeklärter Ursache gegen die Betonmittelleitwand, schlitterte an dieser entlang und kam schließlich zwischen dem ersten und zweiten Fahrstreifen auf dem Dach liegend zum Stillstand“, teilt die Polizei mit. Im Fahrzeug befanden sich drei Insassen im Alter von 18, 18 und 20 Jahren, die allesamt in Wien wohnhaft sind. Zwei von ihnen hatten das Fahrzeug beim Eintreffen der Einsatzkräfte bereits selbstständig verlassen. „Eine weitere Person musste von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden“, so in der Aussendung weiter.

Zwei Verletzte ins Krankenhaus gebracht

Zwei Fahrzeuginsassen wurden verletzt. Sie wurden nach der medizinischen Erstversorgung durch das Rote Kreuz in das Krankenhaus Oberwart gebracht. Die dritte Person blieb unverletzt. Durchgeführte Alkotests verliefen bei allen drei Beteiligten negativ.

A2 vorübergehend voll gesperrt

Die Feuerwehr Hartberg stand mit vier Fahrzeugen und 18 Kräften im Einsatz, das Rote Kreuz rückte mit fünf Fahrzeugen inklusive Notarzt an. Die Südautobahn musste in Fahrtrichtung Wien für rund eineinhalb Stunden vollständig gesperrt werden, ehe die Fahrstreifen schrittweise wieder freigegeben werden konnten. Das unfallbeschädigte Auto wurde von der Feuerwehr abtransportiert.