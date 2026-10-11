Sonne und bis zu 19 Grad – aber zuerst kommt der Regen

Unbeständiger Auftakt, gefolgt von goldenem Herbstwetter: Die Experten der GeoSphere Austria prognostizieren für die kommenden Tage in der Steiermark einen Mix aus Wolken, Regen und viel Sonne bei bis zu 19 Grad.

Wie wird das Wetter in den nächsten Tagen in der Steiermark?

Wie wird das Wetter in den nächsten Tagen in der Steiermark?

Die Wetterexperten der GeoSphere Austria geben die Vorschau für die kommenden Tage in der Steiermark bekannt. Die Woche startet zunächst noch leicht unbeständig, ehe sich in weiterer Folge wieder die Sonne durchsetzt. Am heutigen Sonntag, dem 11. Oktober 2026, scheint zu Mittag und am frühen Nachmittag in den östlichen und südlichen Landesteilen noch häufig die Sonne. Später am Tag zieht dann jedoch auch im Vorland immer mehr dichte Bewölkung auf. Am Abend können sich schlussendlich „mit Schwerpunkt im Bereich des Randgebirges Regenschauer ausbilden, die in weiterer Folge auch vermehrt auf die südlichen und südöstlichen Landesteile übergreifen können“. Auch im Bergland wird es leicht unbeständig mit Wolken, Nebel und einzelnen Regenschauern. Oberhalb von rund 1.800 bis 2.300 Metern sind am späten Nachmittag und Abend „Schneeschauer nirgends auszuschließen“.

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Montag: Sonne setzt sich durch

In der Nacht auf Montag begleiten dichte Wolken die Steiermark, wobei es vor allem im Süden und Osten längere Zeit regnen dürfte. Am Montag, dem 12. Oktober, halten sich in der Früh im Süden zunächst noch einige Restwolken und vereinzelt ein paar Regentropfen. Überall sonst beginnt der Tag in den Niederungen zwar noch trüb und nebelig, im Laufe des Tages setzt sich aber „überall die Sonne durch“. Auch wenn Quellwolken auftauchen, bleibt es trocken bei Höchstwerten zwischen 11 Grad in Mariazell und bis zu 17 Grad in Bad Radkersburg. Am Berg lockern die Wolken im Tagesverlauf zögerlich auf, die Schneefallgrenze liegt hier zwischen 1.500 Metern im Norden und 1.800 Metern im Süden.

Dienstag: Bis zu 19 Grad

Am Dienstag, dem 13. Oktober, setzt sich unter zunehmendem Hochdruckeinfluss mit teils lebhaftem Nordwind überwiegend sonniges Wetter durch. Einzig in der nordöstlichen Obersteiermark können sich noch tiefliegende Wolken stuen, während sich inneralpine Nebelfelder rasch lichten. Nach einem frischen Morgen steigen die Temperaturen tagsüber auf rund 13 bis 19 Grad an, wobei es „am mildesten im Süden“ wird. Die Berge bieten an diesem Tag „gutes, stabiles und meist sehr sonniges Bergwetter“.

Mittwoch: Viel Sonne und schwache Regenschauer

Der Mittwoch, 14. Oktober, bringt entlang sowie südlich von Mur und Mürz zeitweise sonniges Wetter. Am längsten behauptet sich die Sonne im Süden und Südosten, während von Nordwesten her „teils kompakte Wolkenfelder durchziehen“. Vom Ausseerland bis zum Mariazellerland sind auch einzelne schwache Regenschauer einzukalkulieren. Die Höchstwerte erreichen zwischen 13 Grad in Mariazell und etwa 18 Grad in Leibnitz.

Donnerstag: Es wird mild

Am Donnerstag, dem 15. Oktober, dürfen sich die Steirer nach Auflösung morgendlicher Nebelfelder unter Hochdruckeinfluss auf überwiegend sonniges Wetter freuen, bei dem nur dünne Schleierwolken durchziehen. Mit Höchstwerten zwischen 16 und 19 Grad „wird es ausgesprochen mild“, am wärmsten in erhöhten sonnigen Hanglagen sowie im Süden.

Freitag: Sonniges Herbstwetter

Dieser Trend setzt sich auch am Freitag, dem 16. Oktober, fort: Abgesehen von morgendlichen Nebelfeldern dominiert das meist sonnige Herbstwetter bei weiterhin „ausgesprochen milden“ 16 bis 19 Grad.