„Teures Essen“ in der Steiermark: Familie soll 120 Euro fürs Parken zahlen

Ein kurzer Zwischenstopp in Deutschlandsberg wurde für eine Familie aus Polen zur bösen Überraschung. Weil sie ihr Auto rund 50 Minuten auf einem Parkplatz abgestellt hatte, soll sie nun 120 Euro zahlen. Jetzt bittet sie um Hilfe.

In Deutschlandsberg legte eine Familie einen Zwischenstopp ein, um eine Pizzeria oder ein Restaurant zu besuchen. Doch Wochen später sorgte genau diese Pause für Ärger.

In Deutschlandsberg legte eine Familie einen Zwischenstopp ein, um eine Pizzeria oder ein Restaurant zu besuchen. Doch Wochen später sorgte genau diese Pause für Ärger.

Eigentlich wollten sie nur schnell etwas essen. Eine Familie aus Polen war am 15. August 2026 mit ihren drei kleinen Kindern auf der Durchreise durch Österreich. In Deutschlandsberg legten sie einen Zwischenstopp ein, um eine Pizzeria oder ein Restaurant zu besuchen. Doch Wochen später sorgte genau diese Pause für Ärger. Denn für den kurzen Aufenthalt auf einem Parkplatz in der Frauentaler Straße flatterte der Familie eine Zahlungsaufforderung über 120 Euro ins Haus. Nun sucht sie in einer öffentlichen Facebook-Gruppe nach Menschen, die ihr weiterhelfen können.

Familie ging von kostenlosem Parkplatz aus

Wie die Familie in ihrem Beitrag schildert, stellte sie ihr Auto am 15. August gegen 18.52 Uhr auf einem Parkplatz in der Frauentaler Straße 22, 24 und 34 ab. Um 19.43 Uhr fuhr sie wieder weg. Das geht auch aus der veröffentlichten Zahlungsaufforderung hervor. Der Familie war nach eigenen Angaben nicht bewusst, dass für die Nutzung des Parkplatzes bestimmte Bedingungen gelten. „Da der 15. August in Österreich ein Feiertag ist, sind wir ehrlich gesagt davon ausgegangen, dass an diesem Tag keine Parkgebühren anfallen“, schreibt sie. Außerdem habe man angenommen, dass der Parkplatz zur nahe gelegenen Pizzeria gehöre und Restaurantgäste dort parken dürften.

120 Euro für einen kurzen Zwischenstopp

Ein Hinweisschild mit den Parkbedingungen habe die Familie nicht bemerkt. Allerdings räumt sie selbst ein, möglicherweise etwas übersehen zu haben. Nach einer langen Autofahrt mit drei kleinen Kindern sei die Aufmerksamkeit vor allem darauf gerichtet gewesen, noch etwas zu essen zu bekommen. Umso größer sei die Überraschung gewesen, als einige Zeit später die Zahlungsaufforderung eintraf. Auf dem veröffentlichten Schreiben ist ein Betrag von 120 Euro ausgewiesen. Als Grund wird ein Verstoß gegen die Parkbedingungen angeführt. Das Dokument ist auf den 18. September 2026 datiert und nennt den 9. Oktober als Zahlungsfrist. Welche konkrete Parkregel die Familie verletzt haben soll, geht aus dem gezeigten Ausschnitt nicht hervor.

Bitte um Kulanz blieb erfolglos

Nach eigenen Angaben versuchte die Familie bereits, die Angelegenheit mit der zuständigen Firma zu klären. Sie bat um Kulanz und wollte Näheres über die geltenden Parkbedingungen erfahren. Doch die Bitte um einen Nachlass sei abgelehnt worden. Auch auf ihre Fragen zur Beschilderung habe sie bislang keine zufriedenstellende Antwort erhalten. Ob die Parkbedingungen an der Einfahrt ausreichend deutlich gekennzeichnet sind und welche Regelung an Feiertagen gilt, lässt sich anhand des veröffentlichten Schreibens nicht feststellen. Eine Stellungnahme des Parkplatzbetreibers liegt nicht vor.

Jetzt hofft die Familie auf Hilfe aus Deutschlandsberg

Deshalb wendet sich die Familie nun direkt an die Menschen in Deutschlandsberg. Gesucht wird jemand, der regelmäßig am Parkplatz vorbeikommt und Fotos von den Hinweisschildern machen könnte. Besonders wichtig wäre der Familie die Beschilderung an der Einfahrt. Sie möchte nachvollziehen können, welche Regeln auf dem Parkplatz tatsächlich gelten und ob diese für Autofahrer gut erkennbar sind. „120 € sind für unsere Familie wirklich viel Geld, besonders für einen so kurzen Aufenthalt, bei dem wir einfach nur mit unseren Kindern etwas essen wollten“, heißt es in dem Beitrag.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 11.10.2026 um 15:39 Uhr aktualisiert