„Immer zur Stelle“: Steirischer Fußballverein trauert um Luis

Der Sportclub Eibiswald trauert um einen Menschen, der weit über den Verein hinaus geschätzt wurde. Alois „Luis“ Kronabitter ist im Alter von 70 Jahren verstorben. Sein Engagement und seine Hilfsbereitschaft bleiben unvergessen.

Er war da, wenn Hilfe gebraucht wurde, packte mit an und war für viele eine verlässliche Stütze. Nun muss die Fußballgemeinschaft in Eibiswald Abschied nehmen: Alois „Luis“ Kronabitter ist am Donnerstag, dem 8. Oktober 2026, im 71. Lebensjahr verstorben. Die Nachricht von seinem Tod sorgt beim Sportclub MSG Eibiswald für große Betroffenheit. Mit bewegenden Worten erinnert der Verein an einen Menschen, der sich über viele Jahre mit dem heimischen Fußball verbunden fühlte.

„Weit mehr als nur ein Unterstützer“

In einem öffentlichen Facebook-Beitrag nimmt der Sportclub Abschied von Luis. Dabei wird deutlich, welchen Stellenwert er für den Verein hatte. „Luis war für den SCE & den Fußball im ganzen Bezirk weit mehr als nur ein Unterstützer“, heißt es in dem Nachruf. Vor allem seine Hilfsbereitschaft und seine Verlässlichkeit werden hervorgehoben. Er sei jemand gewesen, der immer zur Stelle war, wenn man ihn brauchte. „Mit seiner Hilfsbereitschaft, seinem Engagement und seiner Verbundenheit zum SCE hat er Spuren hinterlassen, die bleiben werden“, schreibt der Verein.

Ein Mensch, auf den man zählen konnte

Es sind oft jene Menschen, die nicht selbst auf dem Spielfeld stehen, ohne die ein Vereinsleben kaum vorstellbar wäre. Menschen, die im Hintergrund mithelfen, Zeit investieren und für andere da sind. Für den Sportclub Eibiswald war Luis offenbar genau so jemand. Der Verein bedankt sich für alles, was er für den SCE getan hat, und verspricht, ihn in ehrender Erinnerung zu behalten. „Ruhe in Frieden, Luis“, heißt es abschließend. Das Mitgefühl gilt seiner Familie, seinen Angehörigen und allen, die ihm nahestanden.

Familie nimmt am Freitag Abschied

Auch in der Parte finden sich berührende Worte seiner Angehörigen: „Was du an Liebe uns gegeben, dafür ist jeder Dank zu klein, was wir an dir verloren, das wissen wir nur ganz allein.“ Die Begräbnisfeier findet am Freitag, dem 16. Oktober 2026, um 10.45 Uhr statt. Sie beginnt mit einem gemeinsamen Gebet in der Pfarrkirche Eibiswald. Anschließend wird Alois Kronabitter auf dem Friedhof Eibiswald zu seiner letzten Ruhestätte begleitet. Bereits am Donnerstag, dem 15. Oktober, um 18.30 Uhr kommen Angehörige und Freunde zum gemeinsamen Gebet in der Pfarrkirche zusammen.