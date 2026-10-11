Mit 14 Kilo Ausrüstung: Feuerwehrmänner meistern Graz Halbmarathon

21 Kilometer laufen ist schon eine Herausforderung. Drei steirische Feuerwehrmänner machten es sich beim Graz Marathon noch schwerer: Mit rund 14 Kilo Ausrüstung gingen sie an den Start. Und das alles für einen guten Zweck.

Geschafft! Am Sonntag, dem 11. Oktober, haben drei Feuerwehrmänner aus Kirchbach in Steiermark beim Graz Marathon eine außergewöhnliche Leistung vollbracht. Thomas Hermann, Michael Hammer und Jakob Ettl absolvierten die 21,1 Kilometer lange Halbmarathonstrecke in voller Feuerwehrmontur samt schwerer Atemschutzausrüstung, 5 Minuten hat bereits im Vorfeld berichtet: Deswegen laufen drei Feuerwehrmänner den Graz Marathon in voller Montur. Alle drei kamen ins Ziel. Doch hinter ihrem ungewöhnlichen Auftritt steckt eine Geschichte, die weit über den Sport hinausgeht.

©FF Kirchbach i. Steiermark Thomas Hermann, Michael Hammer und Jakob Ettl absolvierten die 21,1 Kilometer lange Halbmarathonstrecke in voller Feuerwehrmontur samt schwerer Atemschutzausrüstung.

„Feuer und Flamme fürs Helfen“

Unter dem Motto „Feuer und Flamme fürs Helfen“ wollten die drei Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Kirchbach Halbmarathonstrecke in voller Einsatzbekleidung bewältigen und dabei Spenden für die Steirische Kinderkrebshilfe sammeln. Ihr Ziel: krebskranke Kinder und deren Familien unterstützen und auf ihre schwierige Situation aufmerksam machen. Am Sonntag wurde aus dem Vorhaben schließlich Wirklichkeit. Die drei Feuerwehrmänner stellten sich der Herausforderung und bewiesen, dass sie es mit ihrer Aktion ernst meinten.

©FF Kirchbach i. Steiermark Unglaubliche Leistung.

21 Kilometer mit rund 14 Kilo zusätzlichem Gewicht

Schon ein gewöhnlicher Halbmarathon verlangt Läufern einiges ab. Doch Thomas Hermann, Michael Hammer und Jakob Ettl waren nicht in leichter Sportbekleidung unterwegs. Sie trugen ihre Feuerwehrmontur samt Atemschutzausrüstung. Rund 14 Kilogramm zusätzliches Gewicht mussten die drei über die gesamte Strecke mitnehmen. Als Erster des Trios überquerte Thomas Hermann die Ziellinie. Danach folgten Jakob Ettl und Michael Hammer. Damit hatten alle drei ihr großes Ziel erreicht.

©FF Kirchbach i. Steiermark Laufen für den guten Zweck.

Die Idee entstand schon vor zwei Jahren

Hinter dem besonderen Halbmarathon steckt eine Idee, die die Feuerwehrkameraden schon länger beschäftigte. Bereits vor rund zwei Jahren hatten sie darüber gesprochen, einmal einen Lauf in voller Einsatzmontur zu absolvieren. Den Anfang machte ein Silvesterlauf in ihrer Heimat. Nun wagten sie sich an die deutlich längere Strecke beim Graz Marathon. Dass sie dabei nicht nur ihre eigenen sportlichen Grenzen austesten wollten, stand für die drei von Anfang an fest.

Jeder Kilometer für krebskranke Kinder

Mit ihrem Lauf sammeln die Feuerwehrmänner Spenden für die Steirische Kinderkrebshilfe. Das Geld soll Kindern, die an Krebs erkrankt sind, und ihren Familien zugutekommen. Auch die Freiwillige Feuerwehr Kirchbach unterstützt ihre drei Kameraden bei dieser Herzensangelegenheit. „Jeder Beitrag zählt! Unterstützt unsere drei Kameraden bei ihrer besonderen Mission und helft mit, krebskranken Kindern und ihren Familien Hoffnung zu schenken“, heißt es im Spendenaufruf der Feuerwehr.