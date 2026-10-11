Teuerung in der Steiermark: Übernachten wird ab 2027 teurer

Wer ab Sommer 2027 in der Steiermark übernachtet, soll deutlich mehr bezahlen. Die Nächtigungsabgabe wird auf 4,90 Euro verdoppelt. In der Tourismusbranche sorgt das für Ärger. Hoteliers befürchten finanzielle Folgen.

Ein Kurzurlaub in der Steiermark könnte schon bald teurer werden. Die FPÖ-ÖVP-Landesregierung plant, die Nächtigungsabgabe ab Juni 2027 auf 4,90 Euro pro Nacht anzuheben. Das wäre nahezu eine Verdoppelung des derzeitigen Betrags. Während die Landesregierung den Schritt mit einem Vergleich zu anderen Bundesländern begründet, wächst in der heimischen Tourismusbranche der Unmut. Besonders die Art und Weise, wie die Erhöhung bekannt gegeben wurde, sorgt für Kritik.

Hoteliers wurden von Erhöhung überrascht

Eigentlich hatte sich die Branche auf eine deutlich kleinere Anpassung eingestellt. Laut Johann Spreitzhofer, Spartenobmann für Tourismus und Freizeitwirtschaft in der Wirtschaftskammer Steiermark, war zunächst eine Erhöhung von 2,50 auf 2,80 Euro ab Dezember angekündigt worden. Dass die Abgabe nun im kommenden Jahr auf 4,90 Euro steigen soll, habe man nicht erwartet. Besonders ärgerlich sei, dass die Tourismusvertreter nach eigenen Angaben erst rund zwei Stunden vor der Öffentlichkeit über die Pläne informiert worden seien. „Diese Mitteilung von 2,80 Euro auf 4,90 Euro ist natürlich jetzt sehr überraschend für uns“, erklärt Spreitzhofer in einem Bericht des ORF.

„Wir werden die Nächtigungen nicht mehr generieren“

Die Befürchtung der Hoteliers: Höhere Kosten könnten Gäste abschrecken. Philipp Florian vom Parkhotel in Graz sieht die Entwicklung kritisch. Er befürchtet, dass die Betriebe künftig Schwierigkeiten bekommen könnten, ihre Preise durchzusetzen. „Die Katze wird sich meiner Meinung nach genau in den Schwanz beißen“, sagt Florian. Wenn Gäste weniger bereit seien, für eine Übernachtung zu bezahlen, könne sich das auf die Auslastung der Hotels auswirken. Gerade das Zusammenspiel aus Zimmerpreis und Auslastung sei für einen wirtschaftlichen Hotelbetrieb entscheidend.

Bereits vereinbarte Preise werden zum Problem

Für zusätzliche Schwierigkeiten sorgt der Zeitpunkt der Ankündigung. Viele Hotels haben ihre Preise für 2027 bereits mit Firmenkunden vereinbart oder befinden sich mitten in den Verhandlungen. Durch die geplante Erhöhung könnten die Betriebe nun vor einer unangenehmen Entscheidung stehen: Entweder sie versuchen, bereits kommunizierte Preise nachträglich anzupassen, oder sie übernehmen die zusätzlichen Kosten selbst. Für Florian ist das eine erhebliche Belastung bei der wirtschaftlichen Planung.

Gäste könnten auch beim Essen sparen

Die Auswirkungen könnten laut Tourismusvertretern über die Übernachtungskosten hinausgehen. Spreitzhofer rechnet damit, dass Urlauber ihre Ausgaben an anderer Stelle reduzieren. „Die Kunden werden insofern reagieren, als sie bei der Nebenkonsumation sparen werden“, erklärt er. Diese Entwicklung sei bereits jetzt zu beobachten und könnte sich durch die höhere Nächtigungsabgabe weiter verstärken. Damit wären möglicherweise auch gastronomische Betriebe betroffen, wenn Hotelgäste weniger Geld für Restaurantbesuche und andere Angebote ausgeben.

©Land Steiermark/Robert Binder Landeshauptmann Mario Kunasek (FPÖ) begründet die Maßnahme damit, dass die Steiermark bei der Nächtigungsabgabe bisher im Vergleich zu anderen Bundesländern im unteren Drittel gelegen sei.

Landesregierung verteidigt geplante Erhöhung

Landeshauptmann Mario Kunasek (FPÖ) begründet die Maßnahme damit, dass die Steiermark bei der Nächtigungsabgabe bisher im Vergleich zu anderen Bundesländern im unteren Drittel gelegen sei. Die Tourismusbranche hält die geplante Anhebung dennoch für unverhältnismäßig. Sie warnt vor möglichen Umsatzeinbußen und fordert mehr Planbarkeit.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 11.10.2026 um 18:21 Uhr aktualisiert