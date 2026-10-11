Ungewöhnliche Baustelle am Grazer Schöckl: Darum wird gegraben

Wer in diesen Tagen auf den Schöckl wandert, dürfte sich über einen ungewohnten Anblick wundern. Auf dem beliebten Grazer Hausberg wird derzeit kräftig gearbeitet. Beim kleineren Sendemast am Westplateau sind Bagger im Einsatz, Bauzäune wurden aufgestellt und große Steine aufgetürmt. Doch was hat es mit den Arbeiten auf sich? Dahinter steckt eine technische Umstellung, die für die Sicherheit in der Steiermark von Bedeutung ist.

Sendemast spielt bei Notfällen wichtige Rolle

Der kleinere Sendemast auf dem Schöckl erfüllt eine wichtige Aufgabe. Anders als die große Rundfunkanlage dient er unter anderem dazu, Einsatzkräfte zu alarmieren und die Kommunikation in Krisensituationen aufrechtzuerhalten. Wie Wolfgang Eitner, Leiter der Landesabteilung für Katastrophenschutz, gegenüber diversen Medien erklärt, muss das bestehende Richtfunknetz angepasst werden. Der Grund dafür ist ein von der Fernmeldebehörde veranlasster Frequenzwechsel. Damit die Alarmierung auch künftig funktioniert, sind technische Änderungen an der Anlage notwendig.

Alter Sendemast bereitet Probleme

Eigentlich wäre die Umstellung vergleichsweise unkompliziert gewesen. Dafür müssten neue Parabolspiegel am bestehenden Mast angebracht werden. Doch bei der Überprüfung der Anlage tauchte ein Problem auf. Ein statisches Gutachten brachte erhebliche Zweifel daran auf, ob der alte Sendemast für die geplanten Änderungen noch ausreichend geeignet ist. Deshalb wird nun geprüft, wie die Anlage entsprechend verstärkt beziehungsweise erneuert werden kann. Auch die Errichtung eines neuen Sendemasts steht im Raum. Ob es tatsächlich dazu kommt, ist derzeit noch offen. Die Grabungsarbeiten auf dem Schöckl sollen laut den bisherigen Informationen innerhalb der nächsten Wochen beendet werden.