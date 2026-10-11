„Mit Franz konnte man über alles reden“: Große Trauer bei Graz

Fast 67 Jahre lang war er für die Feuerwehr da, auch am Bauernmarkt war er ein bekanntes Gesicht. Nun trauert Kainbach bei Graz um Franz Wessely. Der ehemalige Feuerwehrkommandant ist im 86. Lebensjahr verstorben.

Sein Lachen, sein Schmäh und die vielen Gespräche werden fehlen. In Kainbach bei Graz herrscht große Trauer um Franz Wessely. Der ehemalige Feuerwehrkommandant, Gemeinderat und langjährige Marktbeschicker ist diese Woche im 86. Lebensjahr verstorben. Über Jahrzehnte war er ein fester Bestandteil des Gemeindelebens. Besonders berührend sind die Abschiedsworte jener Menschen, die ihn über viele Jahre begleitet haben.

„Mit Franz konnte man einfach über alles reden“

Für viele Menschen in Kainbach war Franz Wessely weit mehr als ein bekanntes Gesicht. Besonders die Bauernmarktgemeinschaft Kainbach-Hönigtal erinnert sich an einen Menschen, mit dem man nicht nur Geschäfte machen, sondern auch lachen und über das Leben sprechen konnte. Wessely war als Nahversorger tätig und vor allem für seine Hendln bekannt. Doch in Erinnerung bleiben nicht nur seine Produkte, sondern auch seine Persönlichkeit. „Wenn wir an Franz denken, dann denken wir an sein Lachen, seinen Schmäh und an die vielen Momente, in denen wir mit ihm gelacht und herumgeblödelt haben“, schreibt die Bauernmarktgemeinschaft in ihrem Nachruf. Auch die ernsteren Gespräche werden den Menschen fehlen. Man habe mit ihm über Gott und die Welt diskutieren können. „Mit Franz konnte man einfach über alles reden.“

Fast 67 Jahre für die Feuerwehr im Einsatz

Auch bei der Freiwilligen Feuerwehr Kainbach bei Graz hinterlässt Franz Wessely eine große Lücke. Fast 67 Jahre lang gehörte er der Feuerwehr an und war damit, gemessen am Eintrittsdatum, ihr dienstältester Kamerad. Von 1987 bis 1990 führte er die Feuerwehr als Kommandant. Später wurde er zum Ehrenhauptlöschmeister ernannt. Erst vor knapp einem Jahr hatten seine Kameraden noch seinen 85. Geburtstag gefeiert. Zu diesem Anlass stellten sie ihm einen großen Geburtstagsbaum auf. Nun muss die Feuerwehr Abschied nehmen. „Als unser nach Eintrittsdatum dienstältester Kamerad und ehemaliger Kommandant unserer Feuerwehr von 1987 bis 1990 war er über viele Jahrzehnte ein geschätzter Teil unserer Feuerwehrgemeinschaft“, schreiben seine Kameraden. Sie versprechen, ihm stets ein ehrendes Andenken zu bewahren.

Auch die Gemeinde nimmt Abschied

Neben seinem jahrzehntelangen Engagement für die Feuerwehr war Franz Wessely auch politisch in seiner Heimatgemeinde tätig. Von 1995 bis 2001 gehörte er für die FPÖ dem Gemeinderat von Kainbach bei Graz an. Bürgermeister Matthias Hitl und Hauptbrandinspektor Andreas Cretnik würdigen in der Parte seinen Einsatz für die Gemeinde und die Feuerwehr. Durch sein persönliches Wirken und seine vorbildliche Pflichterfüllung habe er sich Dank und Anerkennung erworben.

Familie verabschiedet sich mit berührenden Worten

Besonders schwer ist der Verlust für seine Familie. In der Traueranzeige nimmt sie mit den Worten „Schweren Herzens, doch voller schöner Erinnerungen“ Abschied von Franz Wessely. Die gemeinsamen Erinnerungen bleiben, auch wenn der Abschied schmerzt. Am Mittwoch, dem 14. Oktober, um 19 Uhr findet ein gemeinsames Gebet in der Bruder-Klaus-Kirche in Graz-Ragnitz statt. Die Beerdigung folgt am Donnerstag, dem 15. Oktober, um 13 Uhr auf dem St.-Leonhard-Friedhof in Graz.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 11.10.2026 um 18:59 Uhr aktualisiert