Hunde und Menschen tauschen Rollen: Ungewöhnliche Aktion in Feldbach

Normalerweise folgen Hunde beim Mantrailing einer menschlichen Geruchsspur. Bei einem besonderen Training in Feldbach war plötzlich alles anders: Mensch und Hund tauschten die Rollen. Doch das war nicht die einzige Überraschung.

Wer glaubt, dass beim Hundetraining immer alles nach demselben Muster abläuft, hätte bei diesem besonderen Trailtag in Feldbach wohl große Augen gemacht. Unter dem Motto „SURPRISE“ stellte das Team von „Fun der Nas“ seine Teilnehmer vor ungewöhnliche Herausforderungen. Dabei mussten nicht nur die Vierbeiner ihre Fähigkeiten unter Beweis stellen. Auch die Menschen waren ordentlich gefordert. Besonders eine Aufgabe sorgte für einen völlig neuen Blick auf die Zusammenarbeit zwischen Mensch und Hund.

Plötzlich wurden die Rollen getauscht

Beim sogenannten Mantrailing folgen Hunde mithilfe ihres Geruchssinns der Spur eines Menschen. Normalerweise führt der Hund, während sein Besitzer ihn begleitet und unterstützt. Doch beim Trailtag in Feldbach wurde dieses gewohnte Zusammenspiel auf den Kopf gestellt: Hund und Hundeführer tauschten die Rollen. Wie das Team von „Fun der Nas“ auf Facebook berichtet, sorgte die ungewöhnliche Übung für einige Aha-Momente. Die Teilnehmer konnten die gemeinsame Arbeit dadurch aus einer anderen Perspektive erleben.

Schon der Start war ein Rätsel

Doch die Überraschungen begannen bereits vor dem eigentlichen Training. Denn die Teilnehmer wussten zunächst gar nicht, wo sie starten sollten. Um ihren Ausgangspunkt herauszufinden, mussten die Teams verschiedene Aufgaben lösen. Bilderrätsel, knifflige Fragen und sogar eine Runde Stille Post standen auf dem Programm. Erst wer gemeinsam kombinierte und kommunizierte, konnte sich den Weg zum Startpunkt erarbeiten. Dabei waren nicht nur Konzentration, sondern auch Teamgeist und Kreativität gefragt.

Beim Hundetraining ging es um mehr als die richtige Spur

Auch im weiteren Verlauf des Tages warteten zusätzliche Aufgaben und Überraschungen auf die Teilnehmer. Es wurde gemeinsam gerätselt, ausprobiert und nach Lösungen gesucht. Für die Organisatoren stand dabei nicht allein die Leistung der Hunde im Mittelpunkt. Vielmehr sollte die besondere Veranstaltung zeigen, wie wichtig Vertrauen und Zusammenarbeit zwischen Mensch und Tier sind. „Beim Mantrailing geht es nicht nur darum, eine Spur zu verfolgen, sondern auch darum, gemeinsam zu lernen, Vertrauen zu stärken und immer wieder über sich hinauszuwachsen“, erklärt das Team von „Fun der Nas“.

Begeisterung nach ungewöhnlichem Trailtag

Am Ende zeigten sich die Organisatoren begeistert von der Motivation und dem Einsatz der teilnehmenden Mensch-Hund-Teams. Besonders die Mischung aus Rätseln, überraschenden Aufgaben und dem ungewohnten Rollentausch machte den Tag zu einem besonderen Erlebnis. Mit einem herzlichen Dankeschön verabschiedete sich das Team von seinen Teilnehmern. Das Fazit der Veranstalter fiel eindeutig aus: „SURPRISE gelungen!“