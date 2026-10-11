Frontalcrash auf der B97 in der Steiermark: Siebenjähriger unter vier Verletzten

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Sonntagnachmittag im Bezirk Murau ereignet. Zwei Autos krachten auf der B97 frontal ineinander. Vier Menschen wurden verletzt, darunter ein siebenjähriger Bub, der auf der Rückbank schlief.

Nach Angaben der Polizei war ein 38-jähriger Autofahrer auf der B97 in Richtung Lutzmannsdorf unterwegs. Mit ihm im Fahrzeug befanden sich eine 22-jährige Frau auf dem Beifahrersitz sowie sein siebenjähriger Sohn auf der Rückbank. Besonders tragisch: Sowohl die Frau als auch der Bub schliefen zum Zeitpunkt des Unfalls. Zur selben Zeit fuhr ein 72-Jähriger mit seinem Auto von Lutzmannsdorf kommend in Richtung St. Georgen ob Murau.

Auto geriet plötzlich auf die Gegenfahrbahn

Auf Höhe des Straßenkilometers 7,4 kam es schließlich zu dem folgenschweren Zusammenstoß. Laut Polizei dürfte der 38-Jährige aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten sein. Dort prallte sein Wagen frontal gegen das entgegenkommende Auto des 72-Jährigen. Durch den heftigen Aufprall wurde das Fahrzeug des älteren Mannes von der Straße geschleudert. Es blieb in einer angrenzenden Wiese stehen. Der Wagen des 38-Jährigen kam auf der B97 zum Stillstand. Beide Autos wurden schwer beschädigt.

Vier Verletzte ins Krankenhaus gebracht

Trotz der Wucht des Zusammenstoßes dürften alle vier Beteiligten nach derzeitigem Ermittlungsstand mit leichten Verletzungen davongekommen sein. Rettungskräfte aus Murau und Tamsweg versorgten die Verletzten noch an der Unfallstelle. Anschließend wurden der 72-Jährige, der 38-Jährige, die 22-Jährige und der siebenjährige Bub in das Krankenhaus Tamsweg gebracht. Bei beiden Autofahrern führte die Polizei Alkomattests durch. Die Ergebnisse waren negativ.

25 Feuerwehrleute im Einsatz

Der Unfall sorgte auch für Verkehrsbehinderungen auf der B97. Während der Unfallaufnahme war die Straße im betroffenen Bereich nur wechselseitig befahrbar. Zusätzlich wurde eine örtliche Umleitung eingerichtet. Neben mehreren Polizeistreifen und den Rettungskräften rückte auch die Feuerwehr St. Georgen ob Murau aus. Insgesamt standen 25 Feuerwehrleute mit drei Fahrzeugen im Einsatz.