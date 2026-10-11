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Auf dem Foto von www.5min.at sieht man Müll in Deutschlandsberg.
In der Facebook-Gruppe „Deutschlandsberg Community“ macht er seinem Ärger Luft und trifft damit offenbar einen Nerv.
Deutschlandsberg
11/10/2026
"Eine Frechheit"
Debatte

„Was soll das?“: Müll im Wald bei Deutschlandsberg sorgt für Ärger

Eigentlich möchte ein Hundebesitzer nur die Natur genießen. Doch bei seinen Spaziergängen in einem Wald bei Deutschlandsberg stößt er immer wieder auf achtlos weggeworfenen Müll. Sein Ärger sorgt nun für Diskussion.

von Leema Mohsenzada-Slaje Auf dem Foto auf www.5min.at sieht man Leema Mohsenzada-Slaje.
2 Minuten Lesezeit(348 Wörter)
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Ein gemütlicher Spaziergang mit dem Hund, frische Luft und ein bisschen Ruhe im Grünen, so sollte es eigentlich sein. Doch für einen Hundebesitzer aus dem Raum Deutschlandsberg gehört mittlerweile auch ein weniger schöner Anblick dazu: Müll, der einfach im Wald zurückgelassen wird. In der Facebook-Gruppe „Deutschlandsberg Community“ macht er seinem Ärger Luft und trifft damit offenbar einen Nerv.

„Ich treffe jedes Mal so einen Müll an“

Der Mann berichtet, dass er regelmäßig mit seinem Hund in einem Wald im Bereich Deutschlandsberg unterwegs sei. Dabei stoße er immer wieder auf weggeworfene Abfälle. „Ich gehe immer mit meinem Hund im Wald in Deutschlandsberg und treffe jedes Mal so einen Müll an. WAS SOLL DAS“, schreibt er verärgert in der Facebook-Gruppe. Mit seinem Beitrag löst er eine Diskussion darüber aus, warum Abfälle überhaupt in der Natur landen müssen.

„Eine bodenlose Frechheit“

In den Kommentaren zeigen mehrere Nutzer Verständnis für seinen Ärger. Manche berichten, dass ihnen bei Spaziergängen ebenfalls immer wieder Müll auffällt. „Finde, da gehören endlich auch mal Strafen her“, schreibt eine Frau. Sie kritisiert, dass auch entlang von Straßen immer wieder Abfälle herumliegen. Eine andere Nutzerin bringt ihre Empörung kurz und deutlich auf den Punkt: „Eine bodenlose Frechheit.“ Auch die Frage, warum Menschen ihren Müll nicht einfach wieder mitnehmen, beschäftigt die Kommentierenden. Eine Frau merkt an, dass volle Verpackungen schließlich schwerer zu tragen seien als die leeren Abfälle, die später zurückbleiben.

Auch Pfanddosen werden zum Thema

Nicht alle Kommentare beschränken sich auf Kritik. Einige Nutzer schlagen vor, die gefundenen Abfälle selbst einzusammeln. Besonders Getränkedosen sorgen dabei für Gesprächsstoff. Eine Kommentierende rät dazu, die Dosen mitzunehmen, da sie möglicherweise noch Pfandwert haben. Eine weitere Nutzerin weist darauf hin, dass es in der Umgebung Mistkübel gebe. Warum der Abfall dennoch in der Natur lande, könne sie nicht verstehen.

Was sagt ihr dazu?

Achtlos weggeworfener Müll im Wald sorgt bei Deutschlandsberg für Ärger. Könnt ihr den Frust des Hundebesitzers nachvollziehen? Sollte es strengere Strafen für Menschen geben, die ihren Müll einfach in der Natur zurücklassen? Oder müsste stärker auf Aufklärung gesetzt werden? Wie seht ihr das? Schreibt uns eure Meinung direkt in die Kommentare!

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