Wetterumschwung in der Steiermark: Nach Nebel und Regen kehrt die Sonne zurück

Wolken, Nebel und vereinzelt noch ein paar Regentropfen: Der Montag beginnt in der Steiermark nicht überall freundlich. Doch im Laufe des Tages ändert sich das Wetter deutlich. In einigen Regionen sind bis zu 17 Grad möglich.

Im Laufe des Tages setzt sich in der gesamten Steiermark die Sonne durch.

Im Laufe des Tages setzt sich in der gesamten Steiermark die Sonne durch.

Wer heute in der Steiermark aus dem Fenster schaut, bekommt zunächst nicht überall die Sonne zu sehen. Besonders im Süden und in der nördlichen Obersteiermark halten sich am Morgen noch dichte Wolken. Vereinzelt können dort sogar letzte Regentropfen fallen. Doch die gute Nachricht: Im Laufe des Tages setzt sich in der gesamten Steiermark die Sonne durch.

Nebel sorgt am Morgen für trübe Aussichten

Während die Wolkendecke in einigen Regionen bereits aufgelockert ist, beginnt der Tag in den Niederungen laut GeoSpeher Austria teilweise grau. Dort halten sich stellenweise Nebel und Hochnebel. Besonders hartnäckig zeigen sich die Restwolken zunächst im Süden des Landes und in der nördlichen Obersteiermark. Wer am Morgen unterwegs ist, muss dort noch mit einzelnen Regentropfen rechnen.

Freust du dich auf das Comeback des goldenen Herbstes? Ja, absolut! Ich kann die Sonne kaum erwarten. Mir egal, ich nehme das Wetter, wie es kommt. Nein, ich mochte die gemütlichen, regnerischen Tage lieber. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Am Nachmittag wird es deutlich freundlicher

Im Laufe des Montags bessert sich das Wetter allerdings überall. Die Wolken lockern zunehmend auf und die Sonne kommt zum Vorschein. Zwar bilden sich im weiteren Tagesverlauf wieder einige Quellwolken, größere Wetterüberraschungen sind aber nicht zu erwarten. Der restliche Tag verläuft in der gesamten Steiermark trocken. Dazu weht mäßiger Wind aus Nordwest.

Bis zu 17 Grad: Hier wird es am wärmsten

Bei den Temperaturen zeigen sich deutliche Unterschiede zwischen den Regionen. Während es in der nördlichen Obersteiermark vergleichsweise frisch bleibt, wird es im Süden spürbar milder. In Mariazell werden Höchstwerte um die 11 Grad erwartet. Deutlich wärmer wird es hingegen in Bad Radkersburg, wo das Thermometer auf rund 17 Grad klettern kann.