Schwerer Unfall bei Graz: 17-Jähriger liegt auf Intensivstation

Ein 17-jähriger Mopedlenker kollidierte am Sonntagnachmittag in Gratwein-Straßengel mit dem Auto eines 77-Jährigen. Der Jugendliche wurde schwer verletzt und muss intensivmedizinisch behandelt werden.

Der Unfall ereignete sich am Sonntag gegen 16.50 Uhr auf der L302 bei Straßenkilometer 4,3. Laut Polizei wollte der 17-Jährige aus dem Bezirk Graz-Umgebung mit seinem Moped von der Landesstraße in die Kreuzstraße abbiegen. Zur selben Zeit war ein 77-jähriger Grazer mit seinem Auto geradeaus unterwegs. Dabei kam es aus bislang nicht näher bekannten Umständen zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen. Mehrere Polizeistreifen wurden daraufhin zur Unfallstelle gerufen.

Jugendlicher musste in Kinderklinik überstellt werden

Der Zusammenstoß hatte für den jungen Mopedfahrer schwerwiegende Folgen. Er erlitt schwere Verletzungen und musste noch an der Unfallstelle vom Rettungsdienst erstversorgt werden. Anschließend wurde der 17-Jährige zunächst in das UKH Graz gebracht. Aufgrund seiner Verletzungen erfolgte später die Überstellung in die Kinderklinik Graz. Dort wird der Jugendliche intensivmedizinisch behandelt.

Umleitung während des Polizeieinsatzes

Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde im Bereich der L302 eine örtliche Umleitung eingerichtet. Am Auto des 77-Jährigen entstand Sachschaden. Das Auto blieb allerdings fahrbereit. Ein Alkomattest beim Autofahrer verlief negativ.