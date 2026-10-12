Auto stand beim Grazer Hauptbahnhof in Flammen: Feuerwehr im Einsatz

Am Grazer Hauptbahnhof/Eggenberger Gürtel geriet vor kurzem ein Fahrzeug in Brand. 17 Feuerwehrmänner rückten aus. Die Flammen konnten mittlerweile gelöscht werden, der Einsatz dauert allerdings noch an.

Wie die Berufsfeuerwehr Graz gegenüber 5 Minuten bestätigt, stehen insgesamt 17 Feuerwehrmänner im Einsatz.

Wie die Berufsfeuerwehr Graz gegenüber 5 Minuten bestätigt, stehen insgesamt 17 Feuerwehrmänner im Einsatz.

Am Montagmorgen mussten Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Graz zum Grazer Hauptbahnhof ausrücken. Am Eggenberger Gürtel war ein Fahrzeug in Brand geraten. Um 8.27 Uhr ging die entsprechende Alarmmeldung ein. Wie die Berufsfeuerwehr Graz gegenüber 5 Minuten bestätigt, stehen insgesamt 17 Feuerwehrmänner im Einsatz.

Feuerwehr konnte Brand löschen

Die Einsatzkräfte konnten das Feuer mittlerweile erfolgreich löschen. Ganz abgeschlossen sind die Arbeiten vor Ort allerdings noch nicht. Laut Berufsfeuerwehr laufen derzeit noch weitere Einsatzmaßnahmen. Warum das Fahrzeug plötzlich in Flammen stand, ist derzeit nicht bekannt. Zur Ursache des Brandes liegen bislang keine gesicherten Informationen vor. Dieser Artikel wird aktualisiert, sobald weitere Informationen zum Einsatz vorliegen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 12.10.2026 um 09:13 Uhr aktualisiert