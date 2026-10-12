Justiz-Protest in der Steiermark und Graz: Gerichtsverhandlungen fallen aus

Österreichs Justiz schlägt Alarm. Auch in der Steiermark wird diese Woche die Arbeit weitgehend niedergelegt. Der Grund ist ein Personalmangel, der zunehmend Folgen für die Bevölkerung hat.

Wer diese Woche einen Gerichtstermin hat, könnte vor verschlossenen Türen stehen, zumindest, was reguläre Verhandlungen betrifft. Denn Österreichs Richterinnen, Richter sowie Staatsanwältinnen und Staatsanwälte wollen ein deutliches Zeichen setzen. Im Rahmen einer bundesweiten Aktionswoche wird der reguläre Justizbetrieb weitgehend ausgesetzt. Auch die Steiermark ist betroffen. Hintergrund ist die angespannte Personalsituation, die laut den Standesvertretungen längst Auswirkungen auf Gerichtsverfahren hat.

Keine regulären Gerichtsverhandlungen in dieser Woche

Die Maßnahmen sollen zeigen, wie sehr die Justiz bereits unter Druck steht. Während der Aktionswoche finden keine regulären Gerichtsverhandlungen statt. Auch Entscheidungen und Amtstermine werden ausgesetzt. Ganz zum Stillstand kommt die Justiz allerdings nicht. Besonders dringende Angelegenheiten werden weiterhin behandelt. „Nur in wirklich dringenden Fällen werden hier Termine noch vergeben“, erklärt Julia Juri-Poier, Obfrau der steirischen Richtervereinigung, so aus einem Bericht des ORF.

In der Steiermark fehlen 32 Richterstellen

Wie ernst die Lage aus Sicht der Standesvertretung ist, zeigen die Zahlen aus der Steiermark. Dort fehlen laut Juri-Poier derzeit 32 Planstellen bei einem bestehenden Stand von 185 Stellen. Seit Jahren werde auf eine bessere personelle Ausstattung gedrängt. Doch auch im Doppelhaushalt für 2027 und 2028 seien keine zusätzlichen Planstellen vorgesehen. Für die Beschäftigten bedeutet das eine immer höhere Arbeitsbelastung. Die Folgen bekommen allerdings auch Menschen zu spüren, die auf eine gerichtliche Entscheidung warten.

Bis zu ein Jahr Wartezeit auf die erste Verhandlung

Besonders deutlich zeigt sich die Überlastung bei der Dauer von Gerichtsverfahren. An manchen Gerichten kann es laut Juri-Poier mittlerweile bis zu einem Jahr dauern, bis überhaupt die erste Verhandlung stattfindet. Dabei geht es längst nicht nur um Strafverfahren. Auch bei Scheidungen, Obsorgefragen und anderen familienrechtlichen Angelegenheiten müssen Betroffene mit längeren Wartezeiten rechnen. Gerade in solchen Situationen kann eine verzögerte Entscheidung für die Beteiligten eine erhebliche Belastung darstellen.