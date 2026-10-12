Lotto-Jackpot geknackt: Auch in der Steiermark gibt es einen Großgewinn

Nach dem geknackten Lotto-Vierfachjackpot gibt es weitere erfreuliche Nachrichten: Auch in der Steiermark darf sich jemand über einen beachtlichen Gewinn freuen. Ein Joker-Tipp brachte knapp 120.000 Euro ein.

Bei der Joker-Ziehung am Sonntag gab es österreichweit zwei Wettscheine mit der richtigen Joker-Zahl. Auf beiden war außerdem das entscheidende „Ja“ angekreuzt. Einer dieser beiden Gewinne wurde in der Steiermark erzielt.

Bei der Joker-Ziehung am Sonntag gab es österreichweit zwei Wettscheine mit der richtigen Joker-Zahl. Auf beiden war außerdem das entscheidende „Ja“ angekreuzt. Einer dieser beiden Gewinne wurde in der Steiermark erzielt.

Der Sonntagabend hatte es für Österreichs Lottospieler in sich. Wie bereits berichtet, wurde der Lotto-Vierfachjackpot geknackt: Fast 4,3 Millionen Euro: Österreicher knackt Lotto-Vierfachjackpot. Ein einziger Spielteilnehmer hatte die sechs richtigen Zahlen 10, 18, 23, 33, 38 und 40 angekreuzt und sich damit rund 4,3 Millionen Euro gesichert. Zunächst war noch nicht bekannt, aus welchem Bundesland der glückliche Gewinner stammt. Mittlerweile haben die Österreichischen Lotterien weitere Details bekannt gegeben. Und dabei zeigt sich: Auch in der Steiermark wurde kräftig abgeräumt.

Knapp 120.000 Euro gehen in die Steiermark

Während der millionenschwere Lotto-Sechser nach Kärnten ging, darf sich auch ein Spielteilnehmer aus der Steiermark über einen hohen Gewinn freuen. Bei der Joker-Ziehung am Sonntag gab es österreichweit zwei Wettscheine mit der richtigen Joker-Zahl. Auf beiden war außerdem das entscheidende „Ja“ angekreuzt. Einer dieser beiden Gewinne wurde in der Steiermark erzielt. Damit darf sich der glückliche Spielteilnehmer über rund 119.600 Euro freuen. Der zweite Joker-Hauptgewinn ging nach Oberösterreich. Auch dort beträgt die Gewinnsumme rund 119.600 Euro.

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Gleich zwei große Lotto-Gewinne in Kärnten

Besonders viel Glück hatten diesmal die Kärntner. Wie die Österreichischen Lotterien am Montag bekannt gaben, gingen gleich zwei Solo-Gewinne bei „6 aus 45“ in das südlichste Bundesland. Der größte Gewinn: Rund 4,3 Millionen Euro für einen einzigen Lotto-Sechser. Die richtige Zahlenkombination war bereits auf dem ersten von zwei abgegebenen Tipps angekreuzt. Doch damit nicht genug: Auch der Fünfer mit Zusatzzahl wurde in Kärnten erzielt, 5 Minuten hat berichtet: Kärntner ist jetzt Multimillionär. Ein Quicktipp brachte einem weiteren Spielteilnehmer mehr als 157.000 Euro ein.

Auch in Niederösterreich wurde groß gewonnen

Bei LottoPlus gab es ebenfalls einen beachtlichen Gewinn. In der ersten Ziehung sicherte sich ein Spielteilnehmer aus Niederösterreich mit einem Quicktipp den einzigen Sechser und damit 500.000 Euro. In der zweiten LottoPlus-Ziehung blieb der Hauptgewinn hingegen aus. Deshalb wurde die Gewinnsumme auf insgesamt 66 Fünfer aufgeteilt. Jeder dieser Tipps brachte rund 8.700 Euro. Bereits am Mittwoch, 14. Oktober, geht es bei Lotto und LottoPlus weiter. Bei LottoPlus warten in den beiden Ziehungen jeweils rund 90.000 Euro auf einen Sechser.