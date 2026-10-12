Sport-Kürzungen in der Steiermark: Lercher spricht von „Kahlschlag

Weniger Geld für den Sport in der Steiermark: Das geplante Landesbudget sorgt für heftige Diskussionen. Während Sportfunktionäre vor den Folgen warnen, übt SPÖ-Chef Max Lercher scharfe Kritik an der Landesregierung.

Ob Fußball, Turnen, Schwimmen oder Leichtathletik: Tausende Menschen in der Steiermark sind in Sportvereinen aktiv. Doch ausgerechnet in diesem Bereich soll künftig deutlich weniger Geld zur Verfügung stehen. Die steirische Landesregierung plant für 2027 eine Kürzung des Sportbudgets um mehr als eine Million Euro. Das sorgt nicht nur bei Vereinen und Verbänden für Besorgnis. Auch politisch werden die Einsparungen zunehmend zum Streitthema.

Mehr als eine Million Euro weniger für den Sport

So soll das sogenannte Globalbudget Sport von rund 11,17 Millionen Euro auf etwa 10,03 Millionen Euro sinken. Das entspricht einem Minus von rund 1,14 Millionen Euro beziehungsweise etwas mehr als zehn Prozent. Damit zählt der Sport zu jenen Bereichen, die im Verhältnis zu ihrem bisherigen Budget besonders stark von den geplanten Einsparungen betroffen sind. Zum Vergleich: Im Kulturbereich sind laut Bericht Kürzungen von rund zwei Millionen Euro vorgesehen. Bei einem Gesamtbudget von mehr als 76 Millionen Euro entspricht das einem Rückgang von ungefähr drei Prozent.

Sportvereine warnen vor den Folgen

Die geplanten Kürzungen stoßen bei steirischen Sportfunktionären auf große Sorge. Markus Pichler, Geschäftsführer der Sportunion Steiermark, sieht die finanzielle Belastungsgrenze bereits erreicht. „Aber man hat die kritische Grenze im Sport erreicht“, so aus einem Bericht der Kronen Zeitung. Pichler räumt ein, dass Einsparungen angesichts der angespannten Budgetlage nachvollziehbar seien. Gleichzeitig fordert er, dass der Sport bei künftigen finanziellen Spielräumen wieder stärker berücksichtigt wird. Welche konkreten Auswirkungen die Kürzungen auf einzelne Vereine und Angebote haben werden, ist derzeit noch offen.

SPÖ-Chef Lercher spricht von „verheerendem Kahlschlag“

Nun meldet sich auch der steirische SPÖ-Vorsitzende Max Lercher zu Wort und kritisiert die Sparpläne der FPÖ-ÖVP-Landesregierung deutlich. Besonders problematisch seien aus seiner Sicht die Auswirkungen auf Kinder, Jugendliche und ehrenamtlich geführte Sportvereine. Lercher verweist auf ein Minus von zehn Prozent beim organisierten Sport und auf Kürzungen von mehr als 14 Prozent bei den lokalen Sportvereinen. „Wer beim Sport spart, spart direkt bei der Gesundheit unserer Bevölkerung und der Zukunft unserer Kinder“, erklärt der SPÖ-Chef. Er befürchtet, dass Vereine durch die geringeren finanziellen Mittel gezwungen sein könnten, Angebote für Kinder einzuschränken oder zu streichen. Ob und in welchem Umfang das tatsächlich geschieht, steht noch nicht fest.

Lercher kritisiert Ausgaben der Landesregierung

Der SPÖ-Vorsitzende stellt zudem die Prioritätensetzung der Landesregierung infrage. In seiner Aussendung verweist er auf eine Chinareise um 138.000 Euro, Beraterkosten von 168.000 Euro sowie Ausgaben für eine Werbeaktion mit Sandburgen in Jesolo. „Aber wenn es um die Bewegung unserer Jugend und die Unterstützung unserer Ehrenamtlichen geht, herrscht eiskalte Ebbe“, kritisiert Lercher.

Landeshauptmann Kunasek verteidigt Schwerpunkte

Landeshauptmann Mario Kunasek (FPÖ), der zugleich für den Sport zuständig ist, betont hingegen die Bedeutung dieses Bereichs und versichert, dass weiterhin Schwerpunkte bei der Nachwuchsförderung, der Bewegung für alle sowie bei großen Sportveranstaltungen gesetzt werden sollen. Die Landesregierung verweist auf die schwierige finanzielle Situation und will laut Bericht bei den Einsparungen möglichst vermeiden, bestehende Angebote und Strukturen zu gefährden. Ob das trotz des geringeren Budgets gelingt, wird sich erst bei der konkreten Umsetzung der Sparmaßnahmen zeigen.