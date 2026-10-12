Millionenpleite in der Steiermark: Bekannter Whisky-Hersteller insolvent

Über das Vermögen der DK Manufacturing GmbH, die hinter bekannten Spirituosenmarken steht, wurde ein Sanierungsverfahren eröffnet. Die Schulden belaufen sich auf rund sieben Millionen Euro.

Die nächste Millioneninsolvenz in der Steiermark ist bekannt geworden. Diesmal trifft es einen Spirituosenhersteller aus dem Bezirk Deutschlandsberg. Wie der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) bekannt gibt, wurde über das Vermögen der DK Manufacturing GmbH mit Sitz in Aigen in der Gemeinde St. Martin im Sulmtal ein Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung eröffnet. Die Verbindlichkeiten sind beträchtlich: Sie belaufen sich laut Insolvenzantrag auf rund 7,015 Millionen Euro.

Bekannte Spirituosenmarken betroffen

Das Unternehmen wurde 2017 gegründet und betreibt in der Weststeiermark eine Destillerie. Dort werden unterschiedliche Spirituosen entwickelt, hergestellt und vermarktet. Das Sortiment reicht von Whisky und Gin über Rum und Wermut bis hin zu Edelbränden und Likören. Zu den bekannten Eigenmarken zählen unter anderem Sulm Valley Whiskey, Ginerol, Barrel Aged Dry Gin und Organic Liqueur Orange. Die Produkte werden sowohl auf dem österreichischen als auch auf internationalen Märkten angeboten. Besonders brisant: Die DK Manufacturing GmbH ist auch die alleinige Eigentümerin der Distillery Krauss GmbH. Laut AKV wird im Insolvenzantrag darauf hingewiesen, dass eine Insolvenzantragstellung für diese Tochtergesellschaft ebenfalls unausweichlich sei. Ob dafür bereits ein eigenes Verfahren eröffnet wurde, geht aus der vorliegenden Mitteilung nicht hervor.

Warum das Unternehmen in die Insolvenz schlitterte

Als Gründe für die wirtschaftlichen Schwierigkeiten nennt das Unternehmen mehrere Entwicklungen. Einerseits seien die Aufträge zurückgegangen, andererseits habe sich das Konsumverhalten verändert. Auch die Exportumsätze hätten sich deutlich schwächer entwickelt. Hinzu kommen finanzielle Belastungen aus Investitionen der vergangenen Jahre. Die damit verbundenen Finanzierungskosten konnten laut Insolvenzantrag nicht mehr ausreichend aus den laufenden Einnahmen gedeckt werden. Die Situation verschärfte sich demnach durch fällig gestellte Finanzierungen und einen daraus entstandenen Liquiditätsengpass. Auch Gespräche mit möglichen Investoren blieben bislang ohne Erfolg. Als weitere Herausforderungen werden die eingeschränkte Verwertbarkeit der Lagerbestände und besondere alkoholsteuerrechtliche Umstände angeführt.

17 Gläubiger und zwei Mitarbeiter betroffen

Nach Angaben des AKV sind von der Insolvenz derzeit 17 Gläubiger betroffen. Zum Zeitpunkt der Antragstellung waren bei der DK Manufacturing GmbH zwei Dienstnehmer beschäftigt. Den Verbindlichkeiten von rund sieben Millionen Euro stehen laut Insolvenzantrag Vermögenswerte gegenüber, deren Wert im Fall einer Liquidation mit rund 2,56 Millionen Euro beziffert wird. Allerdings ist ein Großteil dieser Vermögenswerte durch vorrangige Rechte belastet. Das frei verfügbare Vermögen beträgt laut AKV daher lediglich rund 297.000 Euro.

Unternehmen soll weitergeführt werden

Trotz der finanziellen Schwierigkeiten ist eine Schließung derzeit nicht das erklärte Ziel. Vielmehr soll die DK Manufacturing GmbH fortgeführt und saniert werden. Geplant ist ein Sanierungsplan, der den Gläubigern eine Quote von 30 Prozent innerhalb von zwei Jahren bieten soll. Die Finanzierung soll unter anderem durch laufende Einnahmen, die Einbringung offener Forderungen, Vermögensverwertungen und den angestrebten Einstieg eines Investors erfolgen. Ob diese Pläne tatsächlich umgesetzt werden können, bleibt abzuwarten.

Wie geht es jetzt weiter?

Das Sanierungsverfahren wurde am 12. Oktober 2026 beim Landesgericht für Zivilrechtssachen Graz eröffnet. Gläubiger können ihre Forderungen bis zum 1. Dezember 2026 anmelden. Die Gläubigerversammlung ist für den 3. November angesetzt. Über den Sanierungsplan soll am 12. Jänner 2027 verhandelt werden.