Beim Falstaff Café Guide 2027 konnte sich ein Lokal aus der steirischen Landeshauptstadt gegen die Konkurrenz durchsetzen. Jetzt darf es sich über eine besondere Auszeichnung freuen.

Seit 1936 gehört es zur Grazer Kaffeehauslandschaft, jetzt gibt es einen besonderen Grund zum Feiern: Das Café Fotter in der Attemsgasse wurde im Rahmen des Falstaff Café Guide 2027 zum beliebtesten Brunchlokal der Steiermark gekürt. Die Auszeichnung wurde im 25hours Hotel in Wien überreicht. Ausschlaggebend war ein Community-Voting, bei dem die Gäste ihre Favoriten wählen konnten.

Grazer Traditionscafé setzt sich durch

Das Café Fotter liegt nur wenige Gehminuten vom Grazer Stadtpark entfernt und blickt auf eine lange Geschichte zurück. Bereits seit 1936 werden hier Gäste bewirtet. Besonders unter Studierenden hat das Kaffeehaus einen festen Platz: Früher war es sogar unter dem Spitznamen „Hörsaal F.“ bekannt. Dass das Lokal nun als beliebtestes Brunchlokal der Steiermark ausgezeichnet wurde, sorgt beim Team für große Freude. Auf Facebook teilte das Café die Nachricht mit seinen Gästen: „Wir sind sehr stolz und dankbar.“

Zwischen Kaffeehausklassikern und neuen Ideen

Was macht das Café Fotter aus? Laut Falstaff ist es vor allem die Mischung aus traditioneller Kaffeehausatmosphäre und modernen Angeboten. Zwischen gemütlichen Tischen, einer Zirbenstube und einer alten Kurbel-Registrierkasse finden sich auch kreative Mehlspeisen wie ein Weißer-Schoko-Cheesecake. Ein weiteres Merkmal des Lokals ist der Rosengarten im Innenhof, der besonders an wärmeren Tagen zum Verweilen einlädt. Das Team selbst beschreibt sein Konzept gegenüber Falstaff so: „Es gibt unser Kaffeehaus seit 1936. Wir versuchen den Spagat zwischen Kaffeehausklassikern und Neuem zu schaffen.“

Auch andere Bundesländer haben ihre Favoriten

Im Rahmen des Falstaff Café Guide 2027 wurden auch in anderen Bundesländern beliebte Brunchlokale ausgezeichnet. In Wien setzte sich das „Ströck Feierabend“ durch, im Burgenland ging die Auszeichnung an das „Cafe Goldmark“ in Deutschkreutz. In Vorarlberg konnte das „Schlosskaffee“ in Hohenems überzeugen, während in Salzburg das „Emmastoa“ in Flachau ausgezeichnet wurde. Für die Steiermark steht jedenfalls fest: Beim Community-Voting hatte das Grazer Café Fotter die Nase vorne. Nach mittlerweile 90 Jahren Kaffeehausgeschichte darf sich der Betrieb damit über eine weitere Auszeichnung freuen.