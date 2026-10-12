Über 30 Speaker: Businessfestival in Schladming setzt auf echte Erfolgsgeschichten

„Wer einen Betrieb übernimmt, gründet ein Start-up. Nur klingt das nicht cool, und deshalb feiert das keiner. Wir schon“, sagt Karl Royer, Geschäftsführer von hektar und Initiator des BURNING HEN. Was unsexy dargestellt werde, werde über kurz oder lang auch unattraktiv: „Betriebsübernahmen brauchen einen Imagewechsel und die Wertschätzung, die sie verdienen.“ Veranstaltet wird das Festival von der Medienplattform hektar und ihren beiden Geschäftsführer Elisabeth Grießler und Karl Royer. „Wer hier sitzt, steht am Montag wieder im Stall, in der Werkstatt oder in der Küche. Für Theorie hat da niemand Zeit. Deshalb stehen bei uns Leute aus der Praxis auf der Bühne und reden über Zahlen, Fehler und Lösungen, egal ob Rinderzüchterin, Handwerker, Notfallsanitäter oder TV-Moderatorin“, sagt Elisabeth Grießler, Geschäftsführerin von hektar und Mitveranstalterin des BURNING HEN.

Inspiration sammeln und Erfahrungen austauschen

In der Hohenhaus Tenne standen über 30 Speaker auf der Bühne, in Deep Dives und Master Classes ging es ins Detail: wie man einen Betrieb übernimmt und Chef wird, wie KI am Hof als digitaler Mitarbeiter arbeitet, wie ein Bauernhof energieautark wird und was der Wald jenseits des Festmeters abwirft. ZIB-Moderatorin Nadja Bernhard erklärte, wie man Gegenwind und Besserwissern standhält: „Seit 25 Jahren sind Worte mein Beruf. Und ich weiß inzwischen: Eine gute Idee allein reicht nicht. Entscheidend ist, ob es gelingt, andere dafür zu begeistern. Genau da beginnt gute Kommunikation.”

Ausgewogenes Programm

Zwischen den Vorträgen wurde das Planai-Stadion zum Dorfplatz. An den Mitmachstationen der Partner wurde gesägt, geschätzt und gestrampelt. Für den Hunger sorgten regionale Kulinarik und das legendäre BURNING HEN-Grillhendl. „Sich mit Gleichaltrigen und Gleichgesinnten zu vernetzen ist immer gut. Aber der Austausch von praktischen Erfahrungen in einem cool verpackten Festival ist einfach ein tolles Rezept für ein geiles Event“, sagt Markus Holzschuster, Land- und Gastwirt, Influencer und Speaker beim BURNING HEN 2026.

Oimara bringt die Tenne zum Beben

Am Abend folgte, was das Motto versprach. Oimara brachte die Tenne zum Beben. Die After-Show war mehr als ein Ausklang: Nirgendwo knüpften die Gäste leichter die Kontakte, die am Montag weiterhelfen. Vierte Ausgabe, 2027 wird das Festival zweitägig Seit der Premiere 2023 ist das BURNING HEN jedes Jahr gewachsen, 2026 fand es zum vierten Mal statt. „Die Erfahrung der letzten drei Jahre zeigt: Wer nach dem BURNING HEN nach Hause fährt, will am Montag das Gelernte gleich in die Tat umsetzen, anpacken und Vollgas geben“, so Royer. Deshalb wächst das Festival weiter: 2027 findet das BURNING HEN erstmals an zwei Tagen statt, am Freitag und Samstag, 8. und 9. Oktober 2027, in Schladming.