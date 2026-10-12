ÖBB suchen Verstärkung: Rund 100 Stellen in der Steiermark frei

Von technische Berufen bis zu attraktiven Zusatzangeboten: Die ÖBB wollen junge Menschen für eine Lehre begeistern. Neben guten Aufstiegschancen warten auch zahlreiche Vorteile auf die künftigen Lehrlinge.

Gerade erst sind die ÖBB mit einem Rekord ins neue Lehrjahr gestartet. Aktuell werden über 2.400 Jugendliche im Unternehmen ausgebildet. Gleichzeitig beginnt bereits wieder die Bewerbungsphase für das nächste Jahr: Österreichweit werden für September 2027 rund 700 neue Lehrlinge in insgesamt 25 verschiedenen Lehrberufen gesucht. Die angehenden Eisenbahner profitieren von einem fairen Gehalt, möglichen Jobperspektiven und anderen attraktiven Benefits.

Neue Ausbildungsplätze

Allein in der Steiermark stehen für das Lehrjahr mit Start im September 2027 rund 100 Ausbildungsplätze in kaufmännischen und technischen Berufen zur Verfügung. Besonders viele Lehrlinge werden in den Bereichen Elektrotechnik, Gleisbautechnik, Speditionskaufmann, Fahrzeugtechnik und vielem mehr, gesucht.

Technische Berufe auch bei Frauen gefragt

Immer mehr junge Frauen entscheiden sich für eine Ausbildung bei den ÖBB. Das Unternehmen setzt sich aktiv dafür ein, noch mehr Mädchen für technische Berufe zu gewinnen. Wer den Eisenbahnverkehr in Zukunft mitgestalten möchte, kann sich ab sofort bewerben.

Verschiedene Jobchancen möglich

Die Lehrlinge erwartet eine krisensichere und abwechslungsreiche Ausbildung . Zudem sind ein faires Gehalt, gute Aufstiegschancen und ein digitales Endgerät, Teil des Arbeitsalltags. Die ÖBB bieten zudem Sport- und Gesundheitsprogramme sowie freie Fahrten in den Zügen der ÖBB in ganz Österreich an. Auch „Lehre und Matura“ wird unterstützt und eröffnet damit Bildungswege an Universitäten und Fachhochschulen.

ÖBB-Lehrwerkstätte öffnet die Türen

Wer schon immer wissen wollte, wo die nächste Generation an Eisenbahnern ausgebildet wird, hat zudem am 5. November 2026 die Möglichkeit, in der ÖBB-Lehrwerkstätte in der Murgasse 25 in Knittelfeld vorbeizukommen. Von 9.30 bis 16.30 Uhr geben Lehrlinge und Ausbilder dort einen exklusiven Einblick in die ÖBB-Lehrlingsausbildung.