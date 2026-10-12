Kontrollen auf der A2: Gefährliche Mängel bei Bussen und Sondertransporten aufgedeckt

Bei Kontrollen am Verkehrskontrollplatz Ilztal wurden 54 Schwerfahrzeuge überprüft. In mehreren Fällen stellten die Kontrollorgane gefährliche Mängel fest, 39 Fahrzeuge durften nicht weiterfahren.

Am Verkehrskontrollplatz Ilztal an der A2 standen am 7. und 8. Oktober Schwerfahrzeuge im Fokus der Behörden. Im Rahmen von Praxistagen für angehende Schwerverkehrskontrollorgane wurden insgesamt 54 Fahrzeuge überprüft. Die Bilanz: zahlreiche Anzeigen, vorläufige Sicherheitsleistungen von rund 65.000 Euro und 39 Untersagungen der Weiterfahrt.

54 Schwerfahrzeuge kontrolliert

Die Kontrollen waren Teil der Grundausbildung für Schwerverkehrskontrollorgane, die das Innenministerium von 28. September bis 9. Oktober 2026 organisierte. Insgesamt nahmen 20 Personen aus sieben Bundesländern an der Ausbildung in Weiz und am Verkehrskontrollplatz Ilztal teil. Unter Anleitung erfahrener Teamleitungen führten die angehenden Kontrollorgane erstmals selbstständig Überprüfungen durch. Für die technische Begutachtung der Fahrzeuge stellte das Land Steiermark einen Prüfzug zur Verfügung. Unter den 54 kontrollierten Fahrzeugen waren auch zwei Omnibusse, zwei Tiertransporte, drei Gefahrguttransporte, zwei Abfalltransporte und vier Sondertransporte.

Zahlreiche Anzeigen und 39 Fahrverbote Bei den beiden Kontrolltagen wurden zahlreiche Verstöße dokumentiert. Die Bilanz umfasst: 233 Anzeigen wegen Verstößen gegen Lenk- und Ruhezeiten sowie Fahrtschreibervorschriften

151 Anzeigen wegen technischer Mängel

28 Anzeigen wegen unzureichender Ladungssicherung

16 Anzeigen im Zusammenhang mit Gefahrgut

47 Anzeigen wegen sonstiger Verstöße Darüber hinaus wurden 77 vorläufige Sicherheitsleistungen eingehoben. Der Gesamtbetrag lag bei rund 65.000 Euro. Für 39 Fahrzeuge wurde die Weiterfahrt untersagt, bei 32 Fahrzeugen wurden die Kennzeichentafeln abgenommen.

Gefährliche Mängel bei zwei Bussen

Besonders auffällig waren die Ergebnisse bei den beiden kontrollierten Omnibussen. Beide wiesen technische Mängel auf, die eine unmittelbare Gefahr darstellten. Die Kennzeichentafeln wurden deshalb abgenommen. Die Fahrgäste konnten ihre Reise mit Ersatzbussen fortsetzen. Auch bei allen vier überprüften Sondertransporten wurde die Weiterfahrt vorläufig untersagt. Die Gründe dafür waren technische Mängel, unzureichende Ladungssicherung und Verstöße gegen behördliche Auflagen. Bei den Gefahrguttransporten mussten ebenfalls zwei Fahrzeuge aus dem Verkehr gezogen werden: Bei einem wurden technische Mängel festgestellt, bei einem weiteren war die Ladung nicht ausreichend gesichert.

Alle 20 Teilnehmer bestanden die Prüfung

Am 9. Oktober schlossen die angehenden Schwerverkehrskontrollorgane ihre Ausbildung mit einer schriftlichen Erfolgskontrolle ab. Alle 20 Teilnehmenden bestanden diese erfolgreich. Sie dürfen künftig in ihren jeweiligen Bundesländern als Prüferinnen und Prüfer gemäß § 58a Kraftfahrgesetz tätig werden und Schwerverkehrskontrollen durchführen.