Nächtliche Tunnelsperren in der Steiermark: Das müssen Autofahrer wissen

Im Gleinalm- und Plabutschtunnel stehen Reinigungs- und Wartungsarbeiten an. Dafür kommt es ab 12. Oktober zu nächtlichen Sperren. Auch Reparaturen nach einem Lkw-Brand sind geplant.

Auf Autofahrer kommen in den kommenden Wochen nächtliche Verkehrseinschränkungen auf der A9 Pyhrnautobahn zu. Die ASFINAG startet am Montag, dem 12. Oktober, mit der Reinigung des Gleinalmtunnels. Ab 19. Oktober folgen Arbeiten im Grazer Plabutschtunnel. Im November stehen zudem Reparaturen nach einem Lkw-Brand im Gleinalmtunnel an.

Gleinalmtunnel ab 12. Oktober gesperrt

Die Tunnelwäsche im Gleinalmtunnel erfolgt in mehreren Nächten. Zunächst wird die Röhre in Richtung Norden beziehungsweise Voralpenkreuz gereinigt. Dafür ist sie in den Nächten von Montag auf Dienstag und von Dienstag auf Mittwoch gesperrt. Anschließend ist die Gegenrichtung betroffen: Von Mittwoch, dem 14. Oktober, auf Donnerstag sowie von Donnerstag auf Freitag wird die Röhre in Richtung Süden beziehungsweise Spielfeld gewaschen. Die Sperren dauern jeweils von 20 Uhr bis 5 Uhr früh. Während der Arbeiten wird der Verkehr über die S35 Brucker Schnellstraße und die S6 Semmering Schnellstraße umgeleitet.

Reparaturen nach Lkw-Brand im November

Auch im November müssen Autofahrer am Gleinalmtunnel mit Einschränkungen rechnen. Von Montag, dem 2. November, bis Freitag, dem 6. November, will die ASFINAG Schäden beseitigen, die bei einem Lkw-Brand am 5. Juni 2026 entstanden sind. Damals wurden in der Tunnelröhre in Richtung Spielfeld mehrere elektrotechnische Einrichtungen beschädigt. Diese konnten bislang nur provisorisch ersetzt werden und sollen nun repariert werden. In der Nacht von Dienstag, dem 3. November, auf Mittwoch, dem 4. November, müssen dafür beide Tunnelröhren gesperrt werden. Auch bei diesen Arbeiten gelten die Sperrzeiten von 20 bis 5 Uhr früh.

Plabutschtunnel ab 19. Oktober betroffen

Auch im Grazer Plabutschtunnel stehen umfangreiche Arbeiten an. Ab Montag, dem 19. Oktober, wird der rund zehn Kilometer lange Tunnel in vier Nächten jeweils zwischen 20 Uhr und 5 Uhr früh in beiden Fahrtrichtungen gesperrt. Neben der notwendigen Reinigung nutzen die Arbeiter die nächtlichen Sperren für Wartungsarbeiten und Reparaturen an der Fahrbahn sowie an Sicherheitseinrichtungen. Laut ASFINAG haben Teile der technischen Anlagen das Ende ihrer vorgesehenen Lebensdauer erreicht. Die Arbeiten sind Teil des Erneuerungsprogramms „Fit bis 2033“. Damit soll die technische Infrastruktur des Tunnels schrittweise erneuert und instand gehalten werden.

Weitere Sperren bis März 2027 möglich

Die Arbeiten am Plabutschtunnel sind nicht mit den Oktober-Terminen abgeschlossen. Bis voraussichtlich März 2027 werden weitere nächtliche Sperren notwendig sein, um die Instandhaltung und Erneuerung der technischen Einrichtungen fortzusetzen. Autofahrer sollten daher insbesondere bei nächtlichen Fahrten auf der A9 die aktuellen Verkehrsinformationen der ASFINAG beachten und zusätzliche Zeit für mögliche Umleitungen einplanen.