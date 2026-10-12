Der Nebel verschwindet und in vielen Teilen der Steiermark wird es wieder sonnig

Nebelfelder lösen sich langsam auf. Der Dienstag beginnt in der Steiermark deutlich freundlicher. In einigen Regionen sind bis zu 18 Grad möglich.

Im Laufe des Tages setzt sich in allen Teilen des Landes die Sonne durch.

Im Laufe des Tages setzt sich in allen Teilen des Landes die Sonne durch.

Wer heute aus dem Fenster blickt, sieht zunächst noch leichten Nebel am Himmel entlang. Nach einem frischen, stellenweise leicht frostigen Morgen setzt sich in weiten Teilen des Landes die Sonne durch. Anschließend überwiegt in der gesamten Steiermark sonniges, teilweise sogar wolkenloses Wetter.

Bis zu 18 Grad in der Steiermark

Tagsüber steigen die Temperaturen auf rund 13 bis 18 Grad an und es bleibt auch den restlichen Tag angenehm warm, heißt es in der Prognose der GeoSphere Austria. In Leoben werden bis zu 17 Grad erreicht, während Graz, Murau, Gröbming und Deutschlandsberg auf rund 16 Grad kommen. In Weiz liegen die Höchstwerte bei etwa 14 Grad. Während die Wolkendecke in den meisten Regionen auflockert, machen sich ganz im Osten vorübergehend ein paar harmlose Wolken bemerkbar. Gerade in den östlichen Landesteilen macht sich mäßiger Nordwind bemerkbar.

Kräftiger Nordwind im Hochgebirge

In Hochlagen weht oft lebhafter, im Hochgebirge mitunter auch kräftiger Nordwind. In 2000m hat es zu Mittag von Ost nach West 0 bis 5 Grad.