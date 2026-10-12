„Seid nicht traurig, weil ich gegangen bin“: Steiermark trauert um beliebte Lehrerin

Sie machte ihre schwere Krankheit öffentlich, gab anderen Betroffenen Mut und verlor selbst in schwierigen Zeiten ihre Lebensfreude nicht. Nun ist die Judenburger Lehrerin Katharina Beserowicz im Alter von 54 Jahren verstorben.

Die Lehrerin und ehemalige Unternehmerin lebte viele Jahre mit einer schweren Krebserkrankung. Trotz ihrer Diagnose versuchte sie, jeden Tag bewusst zu genießen und anderen Menschen Hoffnung zu geben.

Die Lehrerin und ehemalige Unternehmerin lebte viele Jahre mit einer schweren Krebserkrankung. Trotz ihrer Diagnose versuchte sie, jeden Tag bewusst zu genießen und anderen Menschen Hoffnung zu geben.

In Judenburg im Bezirk Murtal herrscht tiefe Trauer. Katharina Beserowicz ist am Samstag, dem 10. Oktober 2026, im Alter von 54 Jahren verstorben. Die Lehrerin und ehemalige Unternehmerin lebte viele Jahre mit einer schweren Krebserkrankung. Trotz ihrer Diagnose versuchte sie, jeden Tag bewusst zu genießen und anderen Menschen Hoffnung zu geben. Nun nimmt die Schulgemeinschaft Abschied von einer Frau, die nicht nur als Pädagogin, sondern auch durch ihren offenen Umgang mit ihrer Erkrankung vielen Menschen in Erinnerung bleiben wird.

Sie machte ihre Krankheit öffentlich

Im Jahr 2018 veränderte eine Diagnose das Leben der gebürtigen Polin grundlegend. Beim Duschen hatte sie einen Knoten in ihrer Brust entdeckt. Es folgten Behandlungen und zunächst die Hoffnung, die Erkrankung überwunden zu haben. Doch bereits ein Jahr später kehrte der Krebs zurück. Diesmal hatten sich Metastasen gebildet. Die Ärzte teilten ihr mit, dass die Krankheit nicht mehr heilbar sei. Beserowicz entschied sich dennoch dafür, ihr Leben weiterhin aktiv zu gestalten. Sie sprach öffentlich über ihre Erkrankung, berichtete in ihrem Blog „Mein Leben mit dem Krebs“ von ihren Erfahrungen und setzte sich für die Früherkennung von Brustkrebs ein. Im Jahr 2024 bewältigte sie sogar einen rund 270 Kilometer langen Abschnitt des Jakobswegs.

Sie wollte auch anderen Frauen helfen

Viele Jahre führte Katharina Beserowicz den „Beauty Room“ in der Judenburger Burggasse. Dort widmete sie sich unter anderem Frauen, die aufgrund einer Brustkrebserkrankung eine Brustoperation hinter sich hatten. Mit der Mikropigmentierung von Brustwarzen nach einer Mastektomie unterstützte sie Betroffene dabei, sich wieder wohler in ihrem Körper zu fühlen. Vor rund drei Jahren begann für die studierte Germanistin und Pädagogin schließlich ein neuer Lebensabschnitt. Sie wechselte in den Schuldienst und unterrichtete an der Mittelschule Judenburg.

„Wir verlieren eine großartige Kollegin und Freundin“

An ihrer Schule hinterlässt die Nachricht von ihrem Tod große Betroffenheit. Schulleiter Marco Krätschmer erinnert sich gegenüber der Kleinen Zeitung an eine engagierte Lehrerin, die stets ein offenes Ohr für ihre Schülerinnen und Schüler hatte. „Wir verlieren eine großartige Kollegin und Freundin“, sagt er. Ihr Lachen, ihre Hilfsbereitschaft und ihr Einsatz für die Kinder und Jugendlichen werden der Schulgemeinschaft fehlen.

Letzte Botschaft berührt

Besonders bewegend ist die letzte Nachricht, die Katharina Beserowicz auf Instagram hinterlassen hat. Darin richtet sie sich an ihre Familie, Freunde und Bekannten und bedankt sich bei all jenen, die sie während ihrer schweren Erkrankung begleitet haben. Der Vogel sei für sie ein Symbol der Freiheit gewesen. „Nach vielen Jahren des Starkseins, Hoffens und Kämpfens gegen den Krebs ist mein Weg nun zu Ende gegangen“, schreibt sie. Ihre Worte sind geprägt von Dankbarkeit für die gemeinsame Zeit, die Unterstützung und die vielen Erinnerungen. Gleichzeitig hat sie einen letzten Wunsch an ihre Liebsten: „Bitte erinnert euch nicht nur an die schweren Zeiten, sondern vor allem an die schönen Momente, die wir miteinander teilen durften.“ Ihre Abschiedsbotschaft beendet sie mit Worten, die besonders unter die Haut gehen: „Seid nicht traurig, weil ich gegangen bin, sondern dankbar für die Zeit, die wir miteinander hatten. Ich bin nun frei.“