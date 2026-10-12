„Pass auf unseren Junior auf“: Steirischer Sportverein trauert um Mitglied

Mit einer traurigen Nachricht hat sich der AC Linden Leibnitz an seine Facebook-Community gewandt. „In tiefer Trauer müssen wir bekannt geben, dass unser Vereinsmitglied und treuer Freund Willi seinen langen Kampf gegen seine Krankheit verloren hat“, schreibt der Stocksportverein in seinem Beitrag.

„Ein dreifaches Stock Heil auf unseren Willi“

Die Nachricht vom Tod ihres Freundes bewegt die Vereinsgemeinschaft. In dem Posting wenden sich die Mitglieder direkt an den Verstorbenen und verabschieden sich mit persönlichen Worten. „Lieber Willi, wir wünschen dir eine gute letzte Reise“, heißt es in dem Beitrag. Besonders emotional ist auch der nächste Satz: „Pass auf unseren Junior auf und trinkt’s gemeinsam auf uns.“ Mit diesen Worten richtet der Verein einen letzten Gruß an Willi. Zum Abschluss wählt der Verein einen Gruß, der eng mit dem Stocksport verbunden ist. „Ein dreifaches Stock Heil auf unseren Willi“, lautet die letzte Botschaft an das verstorbene Mitglied.