Das sind die beliebtesten Brunch-Lokale in der Steiermark

Ob gemütliches Kaffeehaus oder Brunch am Land: Die Falstaff-Community hat ihre Favoriten gewählt. Zwei Grazer Lokale schaffen es unter die Top 5.

Welche Lokale eignen sich in der Steiermark besonders für einen genussvollen Start in den Tag? Im Rahmen eines Community-Votings hat Falstaff die beliebtesten Brunch-Adressen Österreichs ermittelt. Auch die Steiermark ist mit fünf Lokalen vertreten, die von Graz bis in die Weststeiermark reichen.

Gehst du gerne brunchen? Ja Nein Am Wochenende schon Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Café Fotter holt sich den ersten Platz

An der Spitze des steirischen Rankings steht das Café Fotter in Graz. Das Traditionskaffeehaus in der Attemsgasse wurde bereits 1936 eröffnet und verbindet klassische Kaffeehauskultur mit neuen Ideen. Über die Auszeichnung als beliebtestes Brunchlokal der Steiermark hatte 5 Minuten bereits berichtet. Doch auch abseits des Erstplatzierten finden sich unter den beliebtesten Adressen unterschiedliche Standorte. Neben einem weiteren Grazer Lokal sind auch Betriebe aus dem Ausseerland, der Südsteiermark und der Weststeiermark vertreten.

Das sind die Top 5 der Steiermark Café Fotter, Graz Zum fliegenden Honigtopf, Bad Mitterndorf Parks, Graz Lieperts, Leutschach an der Weinstraße Broadmoar, St. Josef in der Weststeiermark

Österreichweite Abstimmung

Die Ergebnisse wurden bei den „Falstaff Brunch Beats“ am 10. Oktober in Wien präsentiert. Dabei zeichnete Falstaff die Sieger der einzelnen Bundesländer aus, die zuvor durch die Abstimmung der Community ermittelt worden waren. Das steirische Ergebnis zeigt: Beliebte Brunch-Adressen finden sich nicht nur in Graz. Auch Lokale in kleineren Gemeinden und Regionen konnten sich im Voting einen Platz unter den fünf Favoriten sichern.