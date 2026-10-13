Zugausfälle, dann kommt Ersatzbus mit kaputter Windschutzscheibe: „Ist das euer Ernst?“

Lange Wartezeiten, unklare Informationen und zu wenige Busse: Nach den Zugausfällen auf der Südstrecke lief der Schienenersatzverkehr am Montag offenbar nicht für alle Fahrgäste reibungslos. In Mürzzuschlag mussten zahlreiche Reisende auf eine Weiterfahrt warten. Ein Foto eines Busses mit stark beschädigter Windschutzscheibe, das der ehemalige steirische Landtagsabgeordnete (Grüne) und Geschäftsführer von Holzcluster Alexander Pinter auf Facebook veröffentlichte, sorgt zusätzlich für Kritik.

„Hunderte Leute haben gewartet“

Pinter wollte am Montag von Graz nach Wien zu einer Preisverleihung reisen. Im Zug sei den Fahrgästen mitgeteilt worden, dass Ersatzbusse am Bahnhofsvorplatz in Mürzzuschlag bereitstehen würden. Dort angekommen, hätten allerdings zahlreiche Menschen auf ihre Weiterfahrt warten müssen. „Hunderte Leute haben gewartet“, schildert Pinter im Gespräch mit 5 Minuten. Innerhalb von rund eineinhalb Stunden seien nach seiner Wahrnehmung lediglich zwei bis drei Busse angekommen. Als schließlich ein Bus eintraf, war er über dessen Zustand schockiert: Die Windschutzscheibe war auf dem später veröffentlichten Foto deutlich beschädigt. Auch bei der Organisation der Weiterfahrt habe es Probleme gegeben. „Es war eine richtige Geierei um die Plätze in den Bussen“, berichtet Pinter. Der Busfahrer habe erklärt, keine stehenden Fahrgäste mitzunehmen. Gleichzeitig habe es vor Ort keine ausreichenden Informationen darüber gegeben, wann weitere Busse kommen würden.

Fahrgast kehrte schließlich nach Graz zurück

Für Pinter hatte die Situation konkrete Folgen: Weil er nicht wusste, wann er Wien erreichen würde, trat er schließlich die Rückfahrt nach Graz an. Die geplante Preisverleihung verpasste er dadurch. Seinen Ärger machte er auch auf Facebook deutlich. Zu dem Bild des beschädigten Busses schrieb er: „Österreichische Bundesbahnen (ÖBB) – ist das euer Ernst, diesen Bus als Schienenersatz zu führen?! Nach über einer Stunde Wartezeit ohne jegliche Info?“ Besonders unverständlich sei für ihn, dass die Zugausfälle bereits am Morgen bekannt gewesen seien. Er kritisiert, dass der Ersatzverkehr aus seiner Sicht trotzdem nicht ausreichend koordiniert gewesen sei.

Entgleiste Güterwagen lösten Zugausfälle aus

Grund für die massiven Einschränkungen war ein Vorfall in der Nacht auf Montag, den 12. Oktober 2026. Im Bereich des Ausfahrbahnhofs Wiener Neustadt setzten sich zwei Güterwagen in Bewegung und entgleisten. Dabei wurden unter anderem die Oberleitung und Teile der Gleisanlagen beschädigt. Die notwendigen Reparaturen führten zu erheblichen Einschränkungen auf der Südstrecke. Betroffen waren zahlreiche Verbindungen zwischen Wien, Graz und Kärnten. Auch auf weiteren Bahnstrecken in der Region kam es zu Ausfällen. Die ÖBB richteten deshalb einen Schienenersatzverkehr ein.

Fernverkehr am Nachmittag wieder weitgehend regulär

Im Laufe des Montags konnten die ÖBB erste Schäden an der Oberleitung und am Gleisoberbau beheben und betroffene Gleise wieder freigeben. Ab etwa 16 Uhr sollte der Fernverkehr auf der Südstrecke wieder weitgehend uneingeschränkt möglich sein. Auch die Nahverkehrsverbindungen zwischen Wiener Neustadt und Neunkirchen wurden wieder aufgenommen. Zwischen Wiener Neustadt und Lanzenkirchen blieb der Schienenersatzverkehr aufgrund der beschädigten Infrastruktur vorerst bestehen. Die ÖBB empfahlen Fahrgästen weiterhin, ihre Verbindungen vor der Abfahrt zu überprüfen, da es noch zu Verspätungen und einzelnen Zugausfällen kommen konnte.

ÖBB bitten um Verständnis für Einschränkungen

Auf Anfrage von 5 Minuten erklären die ÖBB, dass die Entgleisung mehrerer Güterwagen und die beschädigte Oberleitung den Zugverkehr auf der Südstrecke erheblich beeinträchtigt hätten. Für die betroffenen Fahrgäste habe kurzfristig ein Schienenersatzverkehr organisiert werden müssen. „Bei einer Störung dieser Größenordnung lassen sich Verzögerungen und längere Wartezeiten trotz entsprechender Bemühungen nicht immer vermeiden“, so Herbert Hofer, Sprecher der ÖBB. Seit den frühen Morgenstunden hätten die ÖBB mit Hochdruck an der Behebung der Schäden gearbeitet.

Beschädigung von Bus soll geprüft werden

Zu den geschilderten Wartezeiten, der Informationslage vor Ort und dem demolierten Bus kündigen die ÖBB eine Prüfung an. Ob das Fahrzeug in einem sicherheitsrelevanten Ausmaß beschädigt gewesen sei und unter welchen Umständen es eingesetzt wurde, lasse sich anhand eines Fotos allein nicht abschließend beurteilen. Gleichzeitig zeigen die ÖBB Verständnis für den Unmut der Reisenden, mahnen bei der Bewertung der Vorfälle aber zu einer umfassenden Faktenlage: „Eine einzelne Schilderung ist noch keine umfassende Darstellung der tatsächlichen Abläufe.“