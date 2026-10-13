„Vielleicht müssen wir schließen“: Familie kämpft um ihr Restaurant in Graz

Zu wenige Gäste, große Sorgen und eine Familie, die nicht aufgeben möchte: Das Grazer Restaurant Yamaya Wok steht vor einer ungewissen Zukunft. In einem emotionalen Video wenden sich die Betreiber jetzt an die Öffentlichkeit.

Es sind Worte, die nachdenklich stimmen: „Vielleicht müssen wir schließen.“ Mit dieser Nachricht meldet sich die Familie Zhang, die das asiatische Restaurant Yamaya Wok in der Kärntner Straße 121 in Graz führen, zu Wort. Obwohl die Betreiber nach eigenen Angaben viel positives Feedback erhalten, bleiben die Gäste aus. Nun steht sogar eine mögliche Schließung im Raum. Besonders berührend: Hinter dem Restaurant steckt eine Familie, die neben den wirtschaftlichen Schwierigkeiten auch mit einer schweren Erkrankung zu kämpfen hat.

„Es sind zurzeit zu wenig Gäste“

In einem emotionalen Video schildert ein Familienmitglied die schwierige Situation. Die Rückmeldungen zum Restaurant seien überwiegend positiv, auch Verbesserungsvorschläge der Gäste versuche man umzusetzen. Doch das allein reiche offenbar nicht aus. „Wir müssen leider vielleicht zu“, heißt es in dem Video. Der Grund: Es kommen derzeit schlicht zu wenige Menschen ins Lokal. Dabei bemühe sich die Familie, ihren Gästen ein hochwertiges kulinarisches Angebot und guten Service zu bieten. Umso schwieriger sei es, dass die Besucherzahlen hinter den Erwartungen zurückbleiben.

Schwere Erkrankung belastet die Familie zusätzlich

Doch es sind nicht nur die wirtschaftlichen Sorgen, die den Betreibern zu schaffen machen. Im Video spricht das Familienmitglied auch über die persönliche Situation. Der Vater sei chronisch erkrankt und zu Hause ans Bett gebunden. Deshalb liege die Verantwortung für das Restaurant derzeit vor allem bei der Mutter und ihrem Sohn, der sich in dem Video an die Öffentlichkeit wendet. Trotz dieser Belastung versuchen die beiden, den Betrieb weiterzuführen und ihren Gästen ein gutes Restauranterlebnis zu ermöglichen.

Letzte Aktion soll neue Gäste anlocken

Aufgeben möchte die Familie vorerst nicht. Stattdessen setzt sie auf eine besondere Aktion, mit der sie möglichst viele Menschen auf das Restaurant aufmerksam machen will. Von 15. bis 23. Oktober 2026 gilt im Yamaya Wok eine 1+1-gratis-Aktion. Das bedeutet: Kommen zwei Personen zum Essen, muss nur eine Person bezahlen. Die Aktion gilt laut Ankündigung für das asiatische All-you-can-eat-Buffet. Dieses umfasst unter anderem Sushi, Wok-Gerichte und eine Grillstation. „Wir brauchen eure Unterstützung!“, schreibt das Restaurant in seinem Aufruf. Mit der Aktion möchte die Familie Menschen erreichen, die das Lokal bisher noch nicht kennen, und ihnen die Möglichkeit geben, das Angebot auszuprobieren. Zum Abschluss ihres Videos richtet die Familie noch eine persönliche Bitte an die Grazerinnen und Grazer. Sie würde sich freuen, wenn möglichst viele Menschen vorbeikommen und dem Restaurant eine Chance geben, sein Angebot zu präsentieren.

Auch bekannter Influencer unterstützt die Familie

Der emotionale Hilferuf hat mittlerweile auch den Influencer „Bleibsympathisch“ erreicht. Er stattete dem Yamaya Wok spontan einen Besuch ab, ohne sich vorher anzukündigen. Die Familie habe ihn dabei zunächst gar nicht erkannt. Er probierte sich durch das Buffet und zeigte sich anschließend begeistert: Besonders die Qualität der Speisen und die Sauberkeit in der Küche hätten ihn überzeugt. Doch vor allem die persönliche Geschichte der Familie ging ihm nahe. „Heute ein emotionales Video, was mich sehr berührt“, schreibt er auf Social Media. Der Besuch sei für ihn so bewegend gewesen, dass ihm die Tränen gekommen seien. Genau für solche Momente habe er seinen Kanal gegründet. Nun ruft er auch seine Community dazu auf, die Familie zu unterstützen.