Steiermark schließt 50 Asylquartiere: Weitere fünf sollen folgen

In der Steiermark werden immer weniger Asylquartiere benötigt. Seit Anfang 2025 wurden bereits 50 Einrichtungen geschlossen. Doch damit ist noch nicht Schluss: Bis März 2027 sollen fünf weitere Standorte wegfallen.

Die Zahl der Asylquartiere in der Steiermark schrumpft weiter. Weil weniger Menschen in der Grundversorgung untergebracht werden müssen, baut das Land seine Unterbringungskapazitäten schrittweise ab. Seit Anfang 2025 wurden bereits 50 Asylquartiere mit insgesamt 772 Plätzen geschlossen. In den kommenden Monaten sollen weitere Einrichtungen folgen.

Weitere 69 Plätze fallen weg

Bis März 2027 plant das Land Steiermark die Schließung von fünf zusätzlichen Asylquartieren, so aus einem Bericht der Kronen Zeitung. Dadurch fallen weitere 69 Unterbringungsplätze weg. Insgesamt wären damit innerhalb von gut zwei Jahren 55 Einrichtungen mit zusammen 841 Plätzen geschlossen worden. Hintergrund ist der gesunkene Bedarf an Unterkünften für Asylwerber. Während die Steiermark in den vergangenen Jahren, insbesondere zwischen 2015 und 2022, zusätzliche Kapazitäten benötigte, hat sich die Situation mittlerweile verändert.

Auch in Graz wird ein Quartier geschlossen

Nicht nur das Land reduziert seine Unterbringungsplätze. Auch der Bund zieht sich aus einem Standort in der Steiermark zurück. Wie bereits im September bekannt wurde, soll das Bundesquartier in der Nordberggasse in Graz-Andritz geschlossen werden. Zum Zeitpunkt des damaligen Berichts waren dort noch 24 Menschen untergebracht. Die Schließung des Bundesquartiers ist dabei von den Maßnahmen des Landes zu unterscheiden. Die insgesamt 55 genannten Einrichtungen beziehen sich auf die vom Land abgebauten Quartiere.

Landesrat begründet die Schließungen

Der zuständige steirische Soziallandesrat Hannes Amesbauer (FPÖ) sieht in der Reduzierung eine Anpassung an den tatsächlichen Bedarf. „Wir halten keine unnötigen Quartierstrukturen aufrecht“, erklärt Amesbauer in einem Bericht der Kronen Zeitung. Dort, wo Unterbringungsplätze nicht mehr gebraucht würden, sollen die Kapazitäten entsprechend reduziert werden. Den Rückgang der Aufnahmezahlen führt der Landesrat auch auf den Asylkurs der Landesregierung zurück. Dabei handelt es sich um seine politische Einschätzung.