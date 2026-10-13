Pleitewelle in der Steiermark: 735 Millionen Euro Schulden, Tausende betroffen

Während die Zahl der Firmenpleiten österreichweit zurückgeht, verschärft sich die Lage in der Steiermark. Hunderte Unternehmen sind betroffen, die Schulden steigen massiv. Besonders auffällig sind mehrere Großinsolvenzen in Graz.

Die aktuellen Zahlen lassen aufhorchen: 449 Unternehmen sind in der Steiermark allein in den ersten neun Monaten des Jahres 2026 in ein Insolvenzverfahren geschlittert.

Die aktuellen Zahlen lassen aufhorchen: 449 Unternehmen sind in der Steiermark allein in den ersten neun Monaten des Jahres 2026 in ein Insolvenzverfahren geschlittert.

Die aktuellen Zahlen lassen aufhorchen: 449 Unternehmen sind in der Steiermark allein in den ersten neun Monaten des Jahres 2026 in ein Insolvenzverfahren geschlittert. Das sind fast 18 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Noch dramatischer ist die Entwicklung bei den Schulden und den betroffenen Arbeitsplätzen. Das geht aus der aktuellen Insolvenzstatistik des Alpenländischen Kreditorenverbandes (AKV EUROPA) hervor. Während sich die Situation in anderen Bundesländern teilweise entspannt, ist in der Steiermark davon bislang wenig zu spüren.

Fast 735 Millionen Euro Schulden

Besonders deutlich zeigt sich die Entwicklung beim Blick auf die Verbindlichkeiten der insolventen Unternehmen. Diese sind innerhalb eines Jahres von rund 277 Millionen Euro auf knapp 735 Millionen Euro gestiegen. Das entspricht einem Anstieg von fast 165 Prozent. Auch die Zahl der Beschäftigten, die zum Zeitpunkt einer Insolvenzeröffnung bei den betroffenen Firmen tätig waren, hat deutlich zugenommen. Waren es in den ersten drei Quartalen 2025 noch 1.320 Personen, sind es heuer bereits 2.448 Beschäftigte. Das bedeutet allerdings nicht, dass sämtliche Arbeitsplätze verloren gegangen sind. Zusätzlich zu den 449 eröffneten Verfahren wurden 212 Insolvenzanträge abgewiesen, weil kein ausreichendes Vermögen zur Finanzierung eines Verfahrens vorhanden war. Insgesamt zählt der AKV damit 661 Firmeninsolvenzen in der Steiermark.

Millionenpleite erschüttern auch Graz

Unter den größten Insolvenzen finden sich mehrere Unternehmen mit Sitz in Graz. Besonders hohe Verbindlichkeiten weist laut AKV die LL-resources GmbH am Gadollaplatz auf, 5 Minuten hat berichtet: Mit 145 Millionen Euro insolvent: Grazer Firma ist zahlungsunfähig. Mit rund 128,7 Millionen Euro steht sie an der Spitze der steirischen Insolvenzstatistik. Ebenfalls unter den größten Fällen befindet sich die Christof Industries Austria GmbH in der Grazer Plabutscherstraße. Ihre Verbindlichkeiten werden mit rund 62,6 Millionen Euro angegeben. Zum Zeitpunkt der Insolvenzeröffnung waren dort 180 Beschäftigte tätig. Auch die MEON Medical Solutions GmbH & Co KG in Graz zählt zu den größeren Fällen. Hier werden Verbindlichkeiten von rund 13,8 Millionen Euro ausgewiesen. Betroffen waren 86 Beschäftigte. Außerhalb von Graz gehört die Insolvenz der Domaines Kilger GmbH & Co KG in Gamlitz mit rund 83,5 Millionen Euro zu den größten Fällen.

Handel, Bau und Gastronomie besonders betroffen

Die Insolvenzstatistik zeigt auch, welche Branchen in der Steiermark besonders unter Druck stehen. Im Handel und in der Baubranche wurden jeweils 89 Firmeninsolvenzen registriert. Dahinter folgt die Gastronomie mit 74 Fällen. Gerade im Handel machen sich laut AKV die gestiegenen Fixkosten, der Kaufkraftverlust und der starke Wettbewerb bemerkbar. In der Gastronomie wirkt sich unter anderem der zurückhaltende Konsum aus. Besonders schwer wiegen allerdings die Insolvenzen in der Industrie. Dort waren 1.030 Beschäftigte von Firmenpleiten betroffen. Zu den größeren Fällen zählen unter anderem Wollsdorf Leder und Unternehmen der ADA-Gruppe.

Hast du das Gefühl, dass sich Insolvenzen immer mehr häufen? Ja, extrem Ein bisschen vielleicht Nein, war schon immer so Bin nicht sicher Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Auch immer mehr Privatpersonen betroffen

Nicht nur Unternehmen geraten zunehmend in finanzielle Schwierigkeiten. Auch bei den Privatinsolvenzen zeigt die Statistik einen deutlichen Anstieg. 808 Steirerinnen und Steirer mussten in den ersten neun Monaten des Jahres 2026 ein Schuldenregulierungsverfahren eröffnen. Im Vergleich zum Vorjahr entspricht das einem Plus von 17,1 Prozent. Die gesamten Verbindlichkeiten dieser Privatinsolvenzen belaufen sich auf rund 117,5 Millionen Euro. Im Durchschnitt waren die Betroffenen mit 145.300 Euro verschuldet. Der AKV warnt deshalb vor einem möglichen Rekordjahr. Der bisherige Höchstwert stammt aus dem Jahr 2022, als in der Steiermark 1.049 Privatkonkurse eröffnet wurden. Ein Teil des österreichweiten Anstiegs hängt allerdings auch mit einer gesetzlichen Änderung beim Abschöpfungsverfahren im Juli zusammen.

Bis Jahresende könnten fast 900 Firmeninsolvenzen zusammenkommen

Eine rasche Entspannung erwartet der Kreditorenverband vorerst nicht. Für das Gesamtjahr 2026 rechnet der AKV in der Steiermark mit rund 600 eröffneten Unternehmensinsolvenzen. Werden auch jene Anträge berücksichtigt, die mangels kostendeckenden Vermögens abgewiesen werden, könnten es fast 900 Firmeninsolvenzen werden. Auch bei den Privatkonkursen bleibt der Ausblick angespannt: Hier erwartet der AKV bis Jahresende mehr als 1.000 eröffnete Verfahren.