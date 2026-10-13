Trinkwasser-Alarm in der Steiermark: Hier muss Wasser abgekocht werden

Achtung beim Leitungswasser! In Oberzeiring im Bezirk Murtal wurde eine Verunreinigung des Trinkwassers festgestellt. Die Gemeinde hat deshalb eine wichtige Warnung ausgesprochen. Was Bewohner jetzt unbedingt beachten müssen.

Wer derzeit in Oberzeiring in der Steiermark den Wasserhahn aufdreht, sollte vorsichtig sein. Bei einer routinemäßigen Untersuchung des Trinkwassers wurden Auffälligkeiten festgestellt. Das Wasser aus dem öffentlichen Leitungsnetz entspricht aktuell nicht den Anforderungen für den menschlichen Gebrauch. Die Marktgemeinde Pölstal hat deshalb eine Warnung veröffentlicht. Für die Bevölkerung gilt vorerst: Trinkwasser muss abgekocht werden.

Trinkwasser muss drei Minuten abgekocht werden

Die Gemeinde fordert alle betroffenen Haushalte auf, das Wasser aus dem öffentlichen Leitungsnetz Oberzeiring vor dem Trinken mindestens drei Minuten abzukochen. Damit soll verhindert werden, dass möglicherweise vorhandene Krankheitserreger über das Trinkwasser aufgenommen werden. Für die tägliche Körperpflege gibt es hingegen eine Entwarnung: Laut Bürgermeister Ewald Haingartner ist Duschen weiterhin möglich. Wie lange die Vorsichtsmaßnahme aufrechtbleiben muss, steht derzeit noch nicht fest.

Ursache der Verunreinigung noch unklar

Was genau zur Verunreinigung geführt hat, wird derzeit untersucht. Die auffälligen Werte wurden im Rahmen der jährlichen Routinekontrolle festgestellt. Die Gemeinde arbeitet daran, die Ursache zu finden und die Trinkwasserqualität so rasch wie möglich wiederherzustellen. Unterstützung wurde bereits bei Fachleuten und zuständigen Behörden angefordert. Die Suche nach dem Ursprung könnte sich allerdings schwierig gestalten. Laut Bürgermeister Haingartner wird Oberzeiring aus insgesamt 18 Quellen mit Trinkwasser versorgt.

Weitere Untersuchungsergebnisse werden erwartet

Noch ist nicht bekannt, welche Bakterien für die Verunreinigung verantwortlich sein könnten beziehungsweise welche Werte die zulässigen Grenzwerte überschreiten. Ein ausführlicher Untersuchungsbericht soll im Laufe des Dienstags vorliegen. Dieser könnte weitere Erkenntnisse über die Art der Verunreinigung liefern. Bis die Gemeinde Entwarnung gibt, sollten sich Bewohner weiterhin an die Abkochanordnung halten.

Für Haushalte, die an das öffentliche Wasserleitungsnetz Oberzeiring angeschlossen sind, gilt derzeit: Trinken: Leitungswasser vorher mindestens drei Minuten abkochen.

Duschen: Laut Bürgermeister weiterhin möglich.

Ursache: Wird derzeit untersucht.

Dauer: Noch nicht bekannt. Die Gemeinde muss erst Entwarnung geben.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 13.10.2026 um 10:32 Uhr aktualisiert