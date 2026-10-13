Ein Hektar Natur gerettet: Moor in der Steiermark erwacht zu neuem Leben

Zwei Jahre lang wurde gearbeitet, jetzt zeigt sich der Erfolg: In Bad Mitterndorf wurde ein Moor wiederhergestellt. Das Wasser bleibt wieder im Boden, besondere Pflanzen wachsen und auch zahlreiche Insekten kehren zurück.

Das rund einen Hektar große Krautmoos wurde mit viel Einsatz renaturiert. Nun ist das Projekt abgeschlossen und die ersten Erfolge sind bereits sichtbar.

Das rund einen Hektar große Krautmoos wurde mit viel Einsatz renaturiert. Nun ist das Projekt abgeschlossen und die ersten Erfolge sind bereits sichtbar.

Am Fuß des Reithartlkogels in Bad Mitterndorf (Bezirk Liezen) hat sich in den vergangenen zwei Jahren einiges getan. Das rund einen Hektar große Krautmoos wurde mit viel Einsatz renaturiert. Nun ist das Projekt abgeschlossen und die ersten Erfolge sind bereits sichtbar.

©Grüne Das renaturierte Krautmoos.

Wasser bleibt wieder im Moor

Hinter dem Projekt stehen die Eigentümerfamilie Marchner, die IG Moor und der Naturschutzbund. Gemeinsam mit zahlreichen freiwilligen Helfern wurde daran gearbeitet, die natürlichen Funktionen des Feuchtgebiets wiederherzustellen. Besonders erfreulich: Das Wasser wird inzwischen wieder im Moor zurückgehalten. Auch die Pflanzenwelt verändert sich. „Das Wasser wird jetzt wieder sichtbar im Moor gehalten. Junge Nadelgehölze verschwinden, Sumpfpflanzen wie der Teufelsabbiss oder das Sumpfherzblatt haben sich angesiedelt“, berichtet Johanna Marchner-Pichler.

Wildbienen und Heuschrecken kehren zurück

Nicht nur bei den Pflanzen zeigen sich Veränderungen. Auch die Tierwelt profitiert offenbar von den Maßnahmen. Laut Marchner-Pichler werden mittlerweile wieder vermehrt Wildbienen und unterschiedliche Heuschreckenarten beobachtet. Dass sich der Einsatz lohnt, zeigt sich damit bereits nach zwei Jahren. Denn Moore sind weit mehr als unscheinbare Feuchtgebiete: Sie bieten zahlreichen Tier- und Pflanzenarten einen Lebensraum, speichern Wasser und können große Mengen Kohlenstoff binden.

©Philipp Podesser Unterstützt wurde das Projekt auch von der steirischen Grünen-Klubobfrau Sandra Krautwaschl.

Zwei Jahre Arbeit haben sich gelohnt

Unterstützt wurde das Projekt auch von der steirischen Grünen-Klubobfrau Sandra Krautwaschl. Sie beteiligte sich persönlich an mehreren Arbeitseinsätzen und unterstützte die Renaturierung finanziell über ihren Jugend- und Zukunftsfonds. „Es war mir ein Herzensanliegen mitzuhelfen, das Krautmoos wieder zu dem lebendigen Ökosystem zu machen, das es einmal war“, erklärt Krautwaschl. Gerade angesichts zunehmender Trockenperioden sei es wichtig, Wasser in der Landschaft zu halten. Das Krautmoos sieht sie deshalb als Beispiel dafür, was durch die Zusammenarbeit von Landwirtschaft, Naturschutz und freiwilligen Helfern möglich ist.

Kritik an der steirischen Landesregierung

Mit dem Abschluss des Projekts verbindet Krautwaschl auch eine politische Forderung. Ihrer Ansicht nach unternimmt die steirische Landesregierung zu wenig, um geschädigte Naturräume wiederherzustellen. Sie kritisiert insbesondere die ablehnende Haltung gegenüber Renaturierungsmaßnahmen.