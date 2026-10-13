14 Prozent mehr Miete: Steiermark verzeichnet stärksten Anstieg

Wer in der Steiermark eine Wohnung sucht, muss immer tiefer in die Tasche greifen. Laut einer aktuellen Auswertung sind die angebotenen Mieten innerhalb eines Jahres um 14 Prozent gestiegen. Die KPÖ schlägt jetzt Alarm.

Die neuen Zahlen rufen auch die steirische KPÖ auf den Plan. Für die Partei ist der starke Anstieg ein weiteres Warnsignal. KPÖ-Klubobfrau Claudia Klimt-Weithaler fordert deshalb einen stärkeren Ausbau des öffentlichen Wohnbaus.

Die neuen Zahlen rufen auch die steirische KPÖ auf den Plan. Für die Partei ist der starke Anstieg ein weiteres Warnsignal. KPÖ-Klubobfrau Claudia Klimt-Weithaler fordert deshalb einen stärkeren Ausbau des öffentlichen Wohnbaus.

Wohnen wird in der Steiermark zunehmend zur finanziellen Herausforderung. Während viele Menschen ohnehin mit hohen Lebenshaltungskosten kämpfen, zeigt eine aktuelle Analyse von ImmoScout24, dass die angebotenen Mietpreise im Bundesland besonders stark angezogen haben. Mit einem Plus von 14 Prozent verzeichnet die Steiermark den höchsten Anstieg aller neun Bundesländer. Die Zahlen sorgen nun auch für politische Reaktionen.

Rund 1.000 Euro für eine 70-Quadratmeter-Wohnung

Wer aktuell in der Steiermark nach einer Mietwohnung sucht, muss laut ImmoScout24 durchschnittlich mit 14,40 Euro Bruttomiete pro Quadratmeter rechnen. Für eine Wohnung mit 70 Quadratmetern ergibt das rund 1.008 Euro monatlich. Zum Vergleich: Österreichweit sind die angebotenen Bruttomieten in den ersten drei Quartalen 2026 gegenüber dem Vorjahreszeitraum um sechs Prozent gestiegen. In der Steiermark fiel der Anstieg damit mehr als doppelt so hoch aus. Trotzdem liegt das Mietniveau im Bundesland noch unter dem österreichweiten Durchschnitt. Wichtig dabei: Die Analyse bezieht sich auf angebotene Mietwohnungen. Sie bedeutet nicht, dass sämtliche bestehenden Mietverträge in der Steiermark automatisch um 14 Prozent teurer geworden sind.

Wien bleibt das teuerste Bundesland

Während die Steiermark beim Preisanstieg vorne liegt, müssen Wohnungssuchende in Wien weiterhin am meisten bezahlen. In der Bundeshauptstadt liegt die durchschnittliche Bruttomiete bei 22,60 Euro pro Quadratmeter. Eine 70 Quadratmeter große Wohnung kostet damit rechnerisch rund 1.580 Euro monatlich. Dahinter folgen Tirol mit 21,70 Euro und Salzburg mit 20,30 Euro pro Quadratmeter. Eine Ausnahme bildet das Burgenland: Dort gingen die angebotenen Mietpreise laut Analyse um vier Prozent auf durchschnittlich 11,30 Euro pro Quadratmeter zurück.

KPÖ kritisiert Entwicklung: „Wohnen darf kein Luxus sein“

Die neuen Zahlen rufen auch die steirische KPÖ auf den Plan. Für die Partei ist der starke Anstieg ein weiteres Warnsignal. KPÖ-Klubobfrau Claudia Klimt-Weithaler fordert deshalb einen stärkeren Ausbau des öffentlichen Wohnbaus. Besonders kritisch sieht sie die Pläne einzelner Gemeinden, kommunale Wohnungen zu verkaufen. „Gerade jetzt braucht es mehr leistbaren öffentlichen Wohnraum in der Steiermark“, betont Klimt-Weithaler. Konkret nennt die KPÖ die Gemeinden Judenburg, Kindberg und Bruck, in denen laut Partei Verkäufe von Gemeindewohnungen geplant seien. Die KPÖ befürchtet, dass dadurch langfristig leistbarer Wohnraum verloren gehen könnte. „Jede verkaufte Gemeindewohnung fehlt künftig als leistbarer Wohnraum“, warnt Klimt-Weithaler. Statt kommunale Wohnungen zur Sanierung der Gemeindefinanzen zu verkaufen, brauche es aus Sicht der KPÖ eine langfristige öffentliche Wohnpolitik. Als Beispiel nennt die Partei die Stadt Graz, wo Gemeindewohnungen weiterhin eine wichtige Rolle bei der Versorgung mit leistbarem Wohnraum spielen.