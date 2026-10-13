Noch im Falstaff-Hüttenguide gelobt, dann kam das Aus: Bekannte Hütte sperrt zu

Erst im Mai wurde die Jassingalm bei Tragöß im Falstaff-Hüttenguide noch als lohnendes Ausflugsziel hervorgehoben. Jetzt ist die bekannte Einkehrmöglichkeit geschlossen. Hintergrund ist eine Insolvenz.

Für viele Wanderer gehört eine gemütliche Einkehr zu einem gelungenen Ausflug einfach dazu. In der Nähe des Grünen Sees in Tragöß-Sankt Katharein (Bezirk Bruck-Mürzzuschlag) fällt diese Möglichkeit nun weg: Die Jassingalm ist geschlossen. Besonders überraschend ist die Nachricht, weil die Almhütte erst vor wenigen Monaten im renommierten Falstaff-Hüttenguide positiv hervorgehoben wurde.

Insolvenz trifft beliebtes Ausflugsziel

Wie die Kleine Zeitung berichtet, ist die Jassingalm von einem Insolvenzverfahren ihrer Betreiberin betroffen. Die Jausenstation ist demnach bereits geschlossen. Die Alm liegt auf rund 890 Metern Seehöhe und ist vor allem bei Wanderern und Ausflüglern bekannt, die die Gegend rund um den Grünen See und das Hochschwabgebiet erkunden. Seit dem 1. November 2021 wurde die Jassingalm von Bettina und Karlheinz Kohlhofer geführt. Die beiden gebürtigen Brucker setzten laut ihrer Website auf regionale Produkte und eine Kombination aus traditioneller Küche und neuen Ideen.

Erst im Mai gab es großes Lob

Noch im Mai 2026 hatte die Jassingalm allen Grund zur Freude. Im aktuellen Falstaff-Hüttenguide wurde sie erneut unter den besten 20 Almhütten der Steiermark geführt. Das Branchenmagazin hob insbesondere die Gestaltung der Hütte und ihre Lage als Ausgangspunkt für Wanderungen hervor. Bemerkenswert: Die Jassingalm war bereits das zweite Jahr hintereinander in der Auswahl vertreten. Neben ihr schaffte es auch die Voisthalerhütte im Hochschwabgebiet unter die besten 20. Nur wenige Monate später ist die Jassingalm nun geschlossen.