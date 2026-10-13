95.000 Besucher, zahlreiche Kontrollen: Polizei zieht Maxlaunmarkt-Bilanz

Rund 95.000 Menschen besuchten den Maxlaunmarkt in Niederwölz. Die Polizei zieht eine positive Bilanz: Das Fest verlief friedlich. Bei Verkehrskontrollen wurden allerdings drei Führerscheine abgenommen.

Von 9. bis 12. Oktober 2026 lockte der traditionelle Maxlaunmarkt wieder zahlreiche Besucher nach Niederwölz (Bezirk Murau). Insgesamt rund 95.000 Menschen waren an den vier Veranstaltungstagen dabei. Die Polizei zieht nun eine positive Bilanz: Trotz der hohen Besucherzahlen verlief das Fest insgesamt sehr friedlich. Täglich standen mehrere Dutzend Polizisten im Einsatz, um für Sicherheit zu sorgen. Unterstützung erhielten sie unter anderem von der Bereitschaftseinheit Steiermark, der Landesverkehrsabteilung und durch Polizeidrohnen.

Keine Körperverletzungen angezeigt

Besonders erfreulich: Laut Polizei wurden während der Veranstaltung weder Körperverletzungen noch Sachbeschädigungen angezeigt. „Unsere 3-D-Philosophie – Dialog, Deeskalation und Durchgreifen – hat sich bewährt. Die meisten Situationen konnten wir bereits durch Dialog und Deeskalation lösen“, erklärt Bezirkspolizeikommandant Martin Mellem. Auch ein Polizei-Infostand in der Markthalle bot den Besuchern die Möglichkeit, mit den Beamten ins Gespräch zu kommen.

Drei Führerscheine abgenommen

Ein besonderer Schwerpunkt lag auf der Verkehrssicherheit rund um das Festgelände. Insgesamt führte die Polizei 148 Alkovortests durch. Drei Führerscheine und ein Kennzeichen wurden aufgrund von Verstößen abgenommen. Zudem verhängten die Beamten 19 Organmandate und erstatteten 28 Anzeigen im Verkehrsbereich. Auch drei Verkehrsunfälle wurden aufgenommen: Bei zwei blieb es bei Sachschäden, bei einem wurde eine Person leicht verletzt.

Polizei zeigt sich zufrieden

Auch Landespolizeidirektor Gerald Ortner machte sich vor Ort ein Bild vom Geschehen. Er zeigte sich über den harmonischen Verlauf des Maxlaunmarktes erfreut und lobte die Arbeit der eingesetzten Polizisten.