Doppelte Trauer in der Steiermark: Feuerwehr verliert zwei Kameraden am selben Tag

Gleich zwei langjährige Kameraden der Freiwillige Feuerwehr Obergralla sind am selben Tag verstorben. Mit bewegenden Worten nimmt die Feuerwehr nun Abschied von Franz Frühwirt und Hubert Nager.

Die Freiwillige Feuerwehr Obergralla (Bezirk Leibnitz) hat derzeit gleich zwei schwere Verluste zu verkraften. Innerhalb eines einzigen Tages hat die Feuerwehr gleich zwei langjährige Kameraden verloren. Ehrenkommandant Franz Frühwirt und Ehrenoberlöschmeister Hubert Nager sind beide am Samstag, dem 10. Oktober 2026, verstorben. Die steirische Feuerwehr nimmt nun öffentlich Abschied von den beiden Männern, die über viele Jahre Teil ihrer Gemeinschaft waren.

Zwei Kameraden am selben Tag verstorben

Franz Frühwirt verstarb am 10. Oktober 2026 im 82. Lebensjahr. Der ehemalige Feuerwehrkommandant trug den Ehrendienstgrad Ehren-Hauptbrandinspektor (Ehren-HBI). Besonders tragisch: Am selben Tag schloss auch sein Kamerad Hubert Nager für immer die Augen. Er verstarb wenige Wochen nach seinem 81. Geburtstag. Wie aus seiner Parte hervorgeht, war dem Tod eine kurze, schwere Krankheit vorausgegangen. Für die Feuerwehr Obergralla bedeutet der Verlust der beiden Männer einen schmerzlichen Abschied von zwei langjährigen Mitgliedern.

Feuerwehr nimmt mit bewegenden Worten Abschied

In einem öffentlichen Facebook-Beitrag drückt die Feuerwehr ihre Trauer aus. „Mit großer Trauer müssen wir Abschied von unseren beiden Kameraden Ehrenkommandant Franz Frühwirt und Ehrenoberlöschmeister Hubert Nager nehmen“, heißt es darin. Zugleich erinnert die Feuerwehr an das Engagement der beiden Verstorbenen: „Wir bedanken uns für ihre langjährigen Dienste, ihre Kameradschaft und ihren Einsatz für die Freiwillige Feuerwehr Obergralla. Ihr Wirken und ihre Leistungen werden uns stets in Erinnerung bleiben.“ Auch den Familien und Angehörigen spricht die Feuerwehr ihr aufrichtiges Mitgefühl aus.

Abschied von Hubert Nager am Donnerstag

Die feierliche Urnenverabschiedung von Hubert Nager findet am Donnerstag, 15. Oktober 2026, um 10.45 Uhr in der Stadtpfarrkirche Leibnitz statt. Bereits am Mittwoch, 14. Oktober, wird um 19 Uhr in der Aufbahrungshalle Leibnitz gemeinsam für den Verstorbenen gebetet. Anschließend an den Begräbnisgottesdienst wird seine Urne im Familiengrab beigesetzt.

Franz Frühwirt wird am Freitag verabschiedet

Von Franz Frühwirt nehmen Familie, Freunde und Wegbegleiter am Freitag, 16. Oktober 2026, um 10.15 Uhr in der Stadtpfarrkirche Leibnitz Abschied. Das gemeinsame Gebet findet am Donnerstag, 15. Oktober, um 19 Uhr in der Aufbahrungshalle Leibnitz statt. Nach dem Begräbnisgottesdienst wird auch seine Urne im Familiengrab beigesetzt. Die Angehörigen bitten darum, von Blumenspenden abzusehen und stattdessen den Verein „Steirer mit Herz“ zu unterstützen.