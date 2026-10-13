Schrecklicher Unfall in Schladming: Frau (82) gerät unter Lkw-Rad

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Dienstagvormittag (13. Oktober) in Schladming im Bezirk Liezen. Eine 82-jährige Fußgängerin wurde von einem Lkw erfasst und schwer verletzt.

Gegen 10.45 Uhr kam es am Dienstag in Schladming zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Eine 22-jährige Lkw-Lenkerin aus dem Bezirk Liezen war mit ihrem beladenen Lastwagen gerade dabei, eine Baustelle zu verlassen. Als sie nach links auf eine Gemeindestraße einbog, kam es aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Unfall mit einer 82-jährigen Fußgängerin, die ebenfalls aus dem Bezirk Liezen stammt.

Lenkerin bemerkte Frau erst unter dem Lkw

Laut Polizei gab die 22-Jährige an, die Fußgängerin erst wahrgenommen zu haben, als diese bereits verletzt unter einem Rad des Lastwagens lag. Passanten reagierten sofort und leisteten Erste Hilfe. Die 82-Jährige war nach dem Unfall ansprechbar und wurde noch vor Ort von einem Notarzt medizinisch versorgt.

Schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht

Die Rettung brachte die schwer verletzte Frau zunächst ins Krankenhaus Schladming. Von dort wurde sie zur weiteren medizinischen Versorgung in das LKH Salzburg überstellt. Ein Alkomattest bei der Lkw-Lenkerin verlief negativ. Die Polizei ermittelt nun, wie es zu dem schweren Unfall kommen konnte.