Große Polizeikontrolle im Murtal: Die Bilanz hat es in sich

Bei einer groß angelegten Polizeikontrolle auf der B317 im Murtal wurden zahlreiche Verstöße aufgedeckt. Die Bilanz: 318 Temposünder, zehn Kennzeichenabnahmen und gravierende Fahrzeugmängel.

Innerhalb weniger Stunden wurden rund 120 Fahrzeuge genauer überprüft. Dabei kamen zahlreiche Verstöße ans Licht.

Innerhalb weniger Stunden wurden rund 120 Fahrzeuge genauer überprüft. Dabei kamen zahlreiche Verstöße ans Licht.

Am Dienstag wurde auf der B317 (Friesacher Straße) bei St. Peter ob Judenburg im Bezirk Murtal ganz genau hingeschaut. Unter der Leitung der steirischen Landesverkehrsabteilung führte die Polizei gemeinsam mit dem Arbeitsinspektorat, der Finanzpolizei und dem Land Steiermark umfangreiche Verkehrskontrollen durch. Innerhalb weniger Stunden wurden rund 120 Fahrzeuge genauer überprüft. Dabei kamen zahlreiche Verstöße ans Licht.

Bremsen defekt, Reifen völlig abgefahren

Besonders erschreckend waren die technischen Mängel an einigen Fahrzeugen. Bei zehn Fahrzeugen stellten die Prüforgane derart gravierende Defekte fest, dass die Weiterfahrt sofort untersagt werden musste. Unter anderem entdeckten die Techniker funktionsunfähige Bremsanlagen, undichte Bremsleitungen, gebrochene Fahrzeugrahmen, massiven Ölverlust und völlig abgefahrene Reifen. In allen zehn Fällen wurden die Kennzeichen noch an Ort und Stelle abgenommen.

Führerschein wegen Alkohol abgenommen

Auch bei den Lenkern gab es einiges zu beanstanden. Einem Fahrer wurde aufgrund übermäßigen Alkoholkonsums der Führerschein abgenommen. Zwei weitere Personen waren ohne die erforderliche Lenkberechtigung für ihre jeweilige Fahrzeugklasse unterwegs.

318 Geschwindigkeitsüberschreitungen

Ein weiterer Schwerpunkt lag auf der Geschwindigkeit. Bei Radarmessungen entlang der B317 registrierte die Polizei insgesamt 318 Geschwindigkeitsüberschreitungen. Darüber hinaus wurden 93 Anzeigen nach dem Kraftfahrgesetz erstattet und mehr als 30 Organmandate verhängt.

Auch im gewerblichen Güterverkehr wurden zahlreiche Verstöße festgestellt. Das Arbeitsinspektorat erstattete elf Anzeigen und sprach 15 Aufforderungen an Arbeitgeber aus. Die Finanzpolizei kontrollierte insgesamt 49 Betriebe und stellte dabei unter anderem offene Steuerrückstände sowie Verstöße gegen arbeits- und gewerberechtliche Bestimmungen fest.